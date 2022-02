Bibliothek der Dinge: Stadtbücherei verleiht Konsole und Kamera

Die neue "Bücherei der Dinge" liegt ziemlich versteckt hinter vielen Bücherregalen. Die Leiterin der Stadtbücherei Hilpoltstein im Landkreis Roth bewahrt die teuren Geräte in einem verschlossenen Schrank auf. Wenn jemand etwas ausleihen will, holt sie verschiedene Schachteln mit ihren neuen Schätzen hervor. Einen mobilen Lausprecher für das Picknick am See. Ein Nachtsichtgerät. Und einen Drucker, mit dem man Fotos vom Handy zu Hause auf Papier ziehen kann.

Bibliothek der Dinge: Digitale Geräte zu Hause testen

Digitale Geräte kosten schnell mal mehrere Hundert Euro - pro Stück. Nicht jeder kann es sich leisten, so etwas zu kaufen. Die Stadtbücherei Hilpoltstein will ihren Kundinnen und Kunden ermöglichen, digitale Geräte eine Woche lang auszuprobieren. Darunter sind Virtual Reality-Brillen, Spielekonsolen oder Roboter, die schon kleine Kinder über Handys programmieren können. "Manche Spiele spielt man nur einmal, danach liegen sie in der Ecke", sagt die Leiterin der Stadtbücherei, Gabriele Waldmüller. "Bei uns kann man sie dann einfach wieder zurückbringen."

Nachhaltigkeit: Einen Dia-Scanner braucht man nur einmal

Die Leiterin der Stadtbücherei und ihr Team haben überall herumgefragt, welche technischen Geräte auf Interesse stoßen könnten. Zum Beispiel solche, die man nur einmal braucht. So hätten viele Menschen noch Dias zu Hause, die mit dem Diaprojektor nie mehr angeschaut würden, sagt Gabriele Waldmüller. "Wir haben einen Dia- und Negativscanner angeschafft, mit dem man Dias digitalisieren und einfach auf einen Stick ziehen kann." Wenn das einmal gemacht sei, so Waldmüller, brauche man das Gerät nicht mehr. So ein Gerät einfach auszuleihen, sei ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Ausleihe per Kaution: Virtual Reality für besonderes Spielerlebnis

Für jeweils eine Woche können die Geräte zu Hause benutzt werden. Für jedes Teil ist eine Kaution von 50 Euro fällig. "Wenn alles in Ordnung ist, bekommt man die Kaution wieder zurück", so Waldmüller.

Der zwölf Jahre alte Matthis will zum zweiten Mal eine Virtual Reality Brille ausleihen. Damit können Computerspiele mit vollem Körpereinsatz gespielt werden. Mit der VR-Brille taucht Matthis in eine lila-blaue Landschaft ein, mit den Händen steuert er zwei Laserschwerter. "Da fliegen so Blöcke auf mich zu, und ich zerteile sie mit den Laserschwertern", grinst er.

Jüngeres Publikum in die Stadtbücherei bringen

Sehr konzentriert brütet Matthis' Bruder Friedo über einem Handy. Der Neunjährige versucht, einen kleinen, flachen Roboter dazu zu bringen, eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Gesteuert wird der Roboter über eine App auf dem Handy. Mit einem solchen Spiel lernen Kinder programmieren. "Ich finde faszinierend, was die Geräte können. Und wie Kinder spielerisch rangehen", sagt Gabriele Waldmüller. Die Leiterin der Stadtbücherei Hilpoltstein will mit der "Bücherei der Dinge" vor allem auch jüngeres Publikum in die Stadtbücherei holen. "Das ist ein Mehrwert für unsere Bücherei", sagt sie. Außerdem will sie auch jüngeren Kindern Zugang zu digitalen Spielgeräten verschaffen.

Bibliotheksverband fördert Modernisierung und Digitalisierung

Die Hilpoltsteiner Stadtbücherei konnte Geräte für rund 10.000 Euro anschaffen. Der Großteil der Summe stammt aus einer Förderung des Deutschen Bibliotheksverbands, der das Geld wiederum von der Bundesregierung bekommt. Mit dem Programm "Vor Ort für Alle" sollen Modernisierung und digitale Ausstattung von Bibliotheken auf dem Land gefördert werden. Es richtet sich an Büchereien in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern. Die Stadtbücherei Hilpoltstein ist eine der ersten in Süddeutschland, die eine "Bibliothek der Dinge" eingerichtet hat. In Bayern gibt es ähnliche Angebote nur noch in Ulm und Starnberg.