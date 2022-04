Bibertötungen in Schwandorf: Polizei setzt Belohnung aus

Nach einer Serie von Bibertötungen im Raum Schwandorf hat die Polizei jetzt 1.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Ergreifung der Täter ausgesetzt. Unbekannte haben in der Region seit März mindestens sieben Biber getötet. Die meisten der Tiere wurden offenbar erschossen. Die Kadaver der streng geschützten Tiere wurden jeweils in den Naabauen, in den Schwandorfer Stadtteilen Krondorf und Fronberg gefunden. Der letzte Fall wurde am Osterwochenende bekannt.

Drohnensuche am Naabufer

Am Mittwoch haben die ermittelnden Beamten der Polizei in Schwandorf in den Naabauen noch einmal eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Mit Hilfe einer Drohne habe man die Gegend gezielt nach weiteren toten Tieren, aber auch nach Patronenhülsen und anderen Hinweisen abgesucht, wie die Polizei im Anschluss mitteilte. Die Suchaktion ist demnach aber ohne Ergebnis geblieben.

LKA und Tierschützer setzen Belohnung aus

Jetzt hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Hinweise nimmt die Inspektion Schwandorf entgegen. Bereits vergangene Woche hatte die Tierschutzorganisation Peta im Fall der Bibertötungen eine Belohnung ausgelobt - ebenfalls in Höhe von 1.000 Euro.