Biberdamm zerstört? Naturschützer kritisieren Stadt Ansbach

Bagger sorgt nur für kurzfristige Lösungen

Es ist ein Streit, der schon lange schwelt: Seit Jahren sei es "Standard" bei der Stadt Ansbach, dass man auf ein vermeintliches Biberproblem mit dem Bagger reagiere, statt langfristige Alternativen zu suchen, so Helmut Altreuther gegenüber dem BR. Eine solche könnte laut dem Bund Naturschutz eine Dammdrainage sein. Dabei wird eine Röhre in den Biberdamm eingebaut, so kann der Wasserstand auf ein gewünschtes Niveau eingestellt werden – der Biber im behält seinen Bau und dennoch wäre der Wasserstand nicht zu hoch. Laut Helmut Altreuther funktioniere das in vielen Fällen gut.

Landwirt sorgt sich um seine Flächen

Eine langfristige Lösung wünscht sich auch Gerhard Schwab. Er verpachtet die Fläche, die nördlich vom Silberbach liegt. "Ich kann das hier nicht mehr mähen, wir gehen unter", sagt er und zeigt auf den Grenzstein, der seine Fläche und den Uferstreifen, der der Stadt gehört, teilt. Er sorgt sich, dass sein Pächter bald weniger Geld zahlen möchte, wenn sich das Wasser weiter am Ufer staut. "Man hat gesagt, da kommt ein Absenkungsrohr rein damals – aber es ist nie etwas gekommen", so Schwab. Von diesen angeblichen Plänen einer Dammdrainage weiß man bei der Stadt nichts, sowas stehe aktuell nicht zu Debatte, heißt es aus dem Rathaus. "Wir suchen da aber gerne nochmal das Gespräch mit den Betroffenen", sagt Udo Kleinlein.

Naturschützer wollen Beschwerde einreichen

Wenn sich die Vorgehensweise der Stadt nicht ändert, dann will der Bund Naturschutz eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen und sich ans Ministerium wenden. Die Stadt wiederrum spricht jedoch von einer "sachgerechten Vorgehensweise" im Falle des Silberbaches.

Biber errichten Dämme rasch neu

In einem Punkt sind sich der Landwirt und die Naturschützer einig: Hier am Silberbach muss eine langfristige Lösung her. Denn, so Helmut Altreuther: Die Biber würden einen für sie wichtigen Damm immer wieder aufbauen – meist in kürzester Zeit. So wie sie es hier an dieser Stelle laut Bund Naturschutz schon mehrmals getan haben. Der Biber galt in Bayern als ausgerottet, Neuansiedlungen brachen ihn zurück und nun verbreitet er sich selbstständig. Deshalb ist der Biber nun streng geschützt. Es ist verboten, ihn zu fangen oder zu töten, ebenso dürfen seine Baue und Dämme nicht beschädigt oder zerstört werden.