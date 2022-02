Biberbau und Weißwurst: "Twittergewitter" bei Feuerwehr Nürnberg

Leichte Verpackung, ernster Hintergrund

Das Twittergewitter als flächendeckende Social Media-Aktion in Deutschland ist eine zeitgemäße Kommunikationsform. Die Feuerwehr möchte so Werbung in eigener Sache machen und den Nachwuchs für die Feuerwehrarbeit begeistern. Die Verantwortung in dem Beruf ist groß. Die Integrierte Leitstelle (ILS) koordiniert alle Einsätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen und den dazugehörigen Landkreisen. Sie ist zuständig für 1,2 Millionen Bürger und damit eine der größten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Zudem koordiniert die ILS in Nürnberg als Zusatzaufgabe die bundesweite Patientenverlegung aus und nach Bayern. So wird die Überlastung der Kliniken mit Patienten verhindert.

Ein Danke von Chef Joachim Herrmann

Die Bedeutung der Feuerwehrarbeit und auch des Aktionstages lässt sich am hochrangigen Besuch vor Ort ablesen. Nicht nur Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Bürgermeister Christian Vogel (SPD) waren heute in der ILS, auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kam für einen Rundgang vorbei. In seiner Rede bedankte er sich bei den Feuerwehrkräften, die engagiert notwendige Arbeit leisten. Wie schwierig die Aufgabe ist, sehe man auch an der Zahl der irrtümlichen Anrufe auf der Notrufnummer. Da die modernen Mobiltelefone die 112 als Notruf extra abgespeichert haben, wird die Notrufnummer allein in Nürnberg mehr als 45.000 Mal im Jahr aus Versehen angerufen. Diese "Hosentaschen-Anrufe", die nicht beabsichtigt sind, kosten die Mitarbeiter am Telefon aber viel Zeit und Kraft. Sie müssen in jedem Fall sicher stellen, dass es sich tatsächlich um ein Versehen handelt und nicht um einen hilfsbedürftigen Menschen, der sich in seiner Not nicht artikulieren kann.

Das Datum ist Programm

Der Europäische Tag des Notrufs findet seit 2009 statt. Er erinnert an die Wichtigkeit der Telefonnummer 112 als zentrale Notrufnummer für Feuerwehr und Rettung in ganz Europa. Seit vier Jahren findet am 11.2. – das Datum entspricht dem Notruf – nun auch das Twittergewitter statt. Die Nürnberger Feuerwehr ist zum dritten Mal dabei. Unter #Nürnberg112 können sich alle Bürgerinnen und Bürger bis 18 Uhr einen Eindruck vom Feuerwehralltag verschaffen.