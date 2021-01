Biber bricht nächtliche Ausgangssperre in Augsburg

Eines ist klar: Er war mitten in der Nacht in der Augsburger Innenstadt unterwegs, ohne Maske. Ein Biber. Um 1.30 Uhr überquert er die große Kreuzung am Jakobertor. Das Beweisvideo wurde vor einigen Tagen vom Auto aus im nächtlichen Augsburg aufgenommen und jetzt auf Twitter veröffentlicht.

Es zeigt, wie ein stattlicher Biber gemächlich über die Straße geht. Offenbar unbeeindruckt von den geltenden Corona-Ausgangsbeschränkungen und der strikten Sperrstunde zwischen 21 und 5 Uhr.