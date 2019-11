Biber aus Fürther Kläranlage gerettet

Die Situation für den Biber schien aussichtslos: Er war in ein Nachklärbecken einer ehemaligen Kläranlage in Fürth-Vach geraten und konnte aus eigener Kraft nicht den rutschigen Beckenrand erklimmen. Mitarbeiter der Stadtentwässerung hatten den kleinen Kerl in seiner misslichen Lage entdeckt und die Fürther Berufsfeuerwehr verständigt.

Mit der Schaufel in die Transportbox

Über eine Steckleiter sind die Feuerwehrleute dann in das Becken eingestiegen. Mithilfe einer Schaufel konnten sie dann das erschöpfte Tier in eine Transportbox lotsen. Darin sicher verstaut wurde der Biber dann auf die Feuerwehr-Wache gebracht.

Biber kam mit dem Schrecken davon

Der zuständige Biber-Beauftragte der Stadt Fürth kümmerte sich dort um das Tier. Da es den unfreiwilligen Ausflug und die Rettungsaktion allem Anschein nach gut überstanden hatte, konnte das Nagetier kurz darauf wieder in die Freiheit entlassen werden.