Bibel von Gutenberg-Nachfolgern soll eine Million Euro bringen

Eine Million Euro soll sie Wert sein – eine Bibel aus Gutenbergs Druckerpresse, der ersten in der Geschichte des Buchdrucks. Diese Bibel stammt nicht von Gutenberg selbst. Sie wurde aber von seinen direkten Nachfolgern gedruckt. Erschienen ist sie sieben Jahre nach der berühmten Gutenbergbibel.

Blätter wurden mit Bleilettern bearbeitet

Die Bibel ist fast 560 Jahre alt und wurde noch zu Lebzeiten von Gutenberg gedruckt. Allein dadurch ist sie natürlich sehr wertvoll. Der Verleger Johann Fust und Peter Schöffer, der Meisterschüler von Gutenberg, haben damals eine etwas zeitgemäßere Methode und eine andere Schrift verwendet. Sie haben wie Gutenberg mit beweglichen Lettern aus Blei gearbeitet, allerdings mit verschiedenen Farben in Schwarz, Blau und Rot. Die Schrift, die bei Gutenberg noch gitterartig und schwer lesbar war, ist in dieser Bibel kunstvoller und besser lesbar.

Seltenes Buch ist "Krone aller gedruckten Bibeln"

Von diesen Exemplaren gibt es weltweit nur knapp über 20, davon drei in privater Hand. Und dann wird diese Bibel auch oft als "Krone aller gedruckten Bibeln" bezeichnet, weil sie einfach besonders schön gestaltet ist. Hier ist viel Gold und Farbe eingearbeitet. Auch diese andere Schrift wird von vielen als angenehmer wahrgenommen. Sie war lange sogar sehr viel teurer als die Gutenbergbibel.

Besonders wertvolle Bibel

Die Bibel wird vom Auktionshaus auf eine Million Euro geschätzt. Ersteigern kann sie grundsätzlich jeder, der Interesse daran hat und natürlich auch das nötige Geld. Das können zum Beispiel Bibliotheken oder Museen sein, aber auch Sammler oder Kunstliebhaber. Die sehen so ein Buch dann vielleicht auch als Investitionsmöglichkeit. Denn es kann gut sein, dass die Bibel in zehn Jahren noch mehr wert ist. Immerhin ist sie einzigartig und für ihr Alter sehr gut erhalten. Derzeit befindet sich die Bibel in München. Ende November soll sie bei einer Jubiläums-Auktion in Hamburg versteigert werden.