Erneut Mann in Niederbayern bei Freigang geflohen

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrere Forensik-Patienten aus geschlossenen Einrichtungen in Niederbayern entkommen waren, wird ein weiterer Fall, diesmal aus Passau, bekannt. Wie die Polizeiinspektion Passau berichtet, war ein 27-Jähriger am Montag nicht mehr von seinem genehmigten Ausgang zurückgekommen.

Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Der Mann war mit richterlichem Beschluss im Bezirkskrankenhaus (BKH) Passau - einer Außenstelle des BKH Mainkofen im Kreis Deggendorf - untergebracht, bestätigte ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. Nach Bekanntwerden der Flucht leitete die Polizei eine Fahndung ein und konnte den 27-Jährigen noch am selben Tag stellen. Er befand sich mittlerweile im rund 40 Kilometer entfernten Freyung im Bayerischen Wald.

Laut dem Sprecher habe sich der Mann widerstandslos festnehmen und zurück in die geschlossene Einrichtung nach Passau bringen lassen. Für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, so die Polizei.

Mehrere Männer aus niederbayerischen Einrichtungen geflohen

Bezirkskrankenhäuser sind oftmals forensisch-psychiatrische Kliniken, in denen verurteilte Straftäter verwahrt und behandelt werden. Die Bezirkskrankenhäuser in Niederbayern waren in den vergangenen Monaten mehrmals in den Schlagzeilen geraten, da immer wieder Patienten entkommen konnten.

Im Dezember vergangenen Jahres waren zwei suchtkranke Straftäter von ihren Freigängen nicht mehr in das Bezirkskrankenhaus Straubing zurückgekehrt. Anfang August war ein von der Polizei als "äußerst gefährlich" eingestufter 24-Jähriger aus dem BKH Mainkofen im Kreis Deggendorf ebenso während eines Ausgangs geflohen.

Am 17. August war vier als gefährlich eingestuften Insassen aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Lerchenhaid bei Straubing die Flucht gelungen. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um einen Ausgang, sondern um einen gewaltsamen Ausbruch. Ein Klinikmitarbeiter wurde bei der Flucht verletzt. Im September setzte sich erneut ein Patient aus Mainkofen ab. Der Mann war bei einem abendlichen, unbegleiteten Freigang dreier Patienten auf dem Klinikgelände unterwegs, als er sich davonmachte, hieß es damals.

In den meisten Fällen werden die Geflohenen innerhalb weniger Stunden oder Tage wieder gefasst. Die Polizei sucht gezielt nach ihnen – teilweise mithilfe von Fotos und Öffentlichkeit.

Lockerungen umstritten

Jedoch stellen sich Bevölkerung und auch Politiker Sicherheitsfragen. Im Falle des Straubinger Bezirksklinikums waren jahrelang Aus- oder Freigänge von verurteilten Straftätern nicht zugelassen. Nur mit der Zusage - eine geschlossene Einrichtung ohne Lockerungen zu bauen - war die Forensik in den 1980er Jahren bei Straubing überhaupt genehmigt worden.

Für den 24-jährigen Straftäter, der Anfang August bei einem Kinobesuch geflohen war, werde es so schnell keine Lockerungen mehr geben, teilte eine Sprecherin des Bezirks Niederbayern mit, nachdem der Mann wieder gefasst war. Er sei auf eine hochgesicherte Station verlegt worden, hieß es vom Bezirk weiter.