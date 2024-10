Erneut Forensik-Patient in Niederbayern bei Freigang geflohen

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrere Forensik-Patienten aus unterschiedlichen geschlossenen Einrichtungen in Niederbayern entkommen konnten, wird ein weiterer Fall, diesmal aus Passau, bekannt. Wie die Polizeiinspektion Passau berichtet, war ein 27-Jähriger am Montag nicht mehr von seinem genehmigten Ausgang zurückgekommen.

Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Der Mann war mit richterlichem Beschluss im Bezirkskrankenhaus (BKH) Passau - einer Außenstelle des BKH Mainkofen im Kreis Deggendorf - untergebracht, bestätigte ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. Nach Bekanntwerden der Flucht leitete die Polizei eine Fahndung ein und konnte den 27-Jährigen noch am selben Tag stellen. Er befand sich mittlerweile im rund 40 Kilometer entfernten Freyung im Bayerischen Wald.

Laut Sprecher ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen und zurück in die geschlossene Einrichtung nach Passau bringen. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, so die Polizei.

Mehrere Männer aus niederbayerischen Einrichtungen geflohen

Bezirkskrankenhäuser sind forensisch-psychiatrische Kliniken, in denen verurteilte Straftäter verwahrt und behandelt werden. Die Bezirkskrankenhäuser in Niederbayern waren in den letzten Monaten mehrmals in den Schlagzeilen, da immer wieder Patienten entkommen konnten.

Im Dezember vergangenen Jahres waren zwei suchtkranke Straftäter von ihren Freigängen nicht mehr in das Bezirkskrankenhaus Straubing zurückgekehrt. Anfang August war ein von der Polizei als "äußerst gefährlich" eingestufter 24-Jähriger aus dem BKH Mainkofen im Kreis Deggendorf ebenso während eines Ausgangs geflohen. Bei einem Kinobesuch mit anderen Patienten und Personal des BKHs in Plattling nutzte er einen Toilettengang, um abzuhauen.

Am 17. August gelang vier gefährlichen Insassen aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Lerchenhaid bei Straubing die Flucht. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um einen Ausgang, sondern um einen gewaltsamen Ausbruch. Ein Klinikmitarbeiter wurde bei der Flucht verletzt. Im September setzte sich erneut ein Patienten aus Mainkofen ab. Der Mann war bei einem abendlichen, unbegleiteten Freigang dreier Patienten auf dem Klinikgelände unterwegs, als er sich davonmachte, hieß es damals.

Hermann: Sicherheit der Bevölkerung an erster Stelle

In den meisten Fällen werden die Geflohenen innerhalb weniger Stunden oder Tage wieder gefasst. Die Polizei sucht gezielt nach ihnen – teilweise mit Hilfe von Fotos und Öffentlichkeit.

Jedoch stellen sich Bevölkerung und auch Politiker Sicherheitsfragen. Im Falle des Straubinger Bezirksklinikums waren jahrelang Aus- oder Freigänge von verurteilten Straftätern nicht zugelassen. Nur mit dieser Zusage - eine geschlossene Einrichtung ohne Lockerungen zu bauen - wurde die Forensik in den 1980er Jahren bei Straubing überhaupt genehmigt.

Für den 24-Jährigen Straftäter, der Anfang August bei einem Kinobesuch geflohen war, wird es so schnell keine Lockerungen mehr geben, teilte eine Sprecherin des Bezirks Niederbayern mit, nachdem der 24-Jährige wieder gefasst war. Der Mann kam auf eine hochgesicherte Station, hieß es vom Bezirk weiter.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schaltete sich ein und forderte eine Überprüfung des Falls. Herrmann nannte die Resozialisierungsarbeit mit dem Mann wichtig. Im Vordergrund müsse aber immer die Sicherheit der Bevölkerung stehen.

Plattlings zweiter Bürgermeister Franz Geisberger (CSU) zeigte damals kein Verständnis für diesen begleiteten Ausgang. Dem BR sagte er: "Der Schock saß tief in Plattling. Die Leute waren echt in Sorge. Jeder hat geschaut, ob die Haustüre verschlossen ist und ob die Fenster zu sind."

Grünen-Sprecher warnt vor "Übereifer" beim "Wegsperren"

Der rechtspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, Toni Schuberl, warnte jedoch im September vor "pauschalen Lockerungs-Einschränkungen". In einem Schreiben teilte der Politiker aus Passau mit: Es bringe eine höhere Sicherheit für die Bevölkerung, wenn die Patienten im Maßregelvollzug therapiert und resozialisiert und nicht ohne Therapie und Lockerungen weggesperrt würden.

Schuberl warnte vor "Übereifer", wenn nach den Vorfällen nun die Freiheitsrechte anderer Maßregelvollzugspatienten "unverhältnismäßig stark eingeschränkt werden". Wegsperren bis man sie dann freilassen muss - das sei sehr gefährlich, so Schuberl. Die Rückfallquoten bei Maßregelvollzugspatienten seien sehr viel geringer als bei Gefängnisinsassen.