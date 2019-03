Urteil gegen "Reichsbürger" Wolfgang P. ist rechtskräftig

Bereits im Februar hatte der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision der Verteidigung des 51-Jährigen als unbegründet zurückgewiesen. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte den 51-Jährigen Wolfgang P. unter anderem wegen Mordes an einem Polizeibeamten zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Verteidigung des Mannes sah schwere Verfahrensfehler und hatte Revision gegen das Urteil eingelegt. Die Richter in Karlsruhe sahen allerdings keine Fehler und haben die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft wollte eigentlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt haben, wodurch eine vorzeitige Entlassung aus der Haft so gut wie ausgeschlossen wäre. Der BGH hatte allerdings durchblicken lassen, dass er dies nicht als gegeben sieht.

Reichsbürger verletzt Polizist bei SEK-Einsatz tödlich

Nun hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die Revision nicht weiter zu verfolgen. Wolfgang P. hatte während eines Schusswechsels bei einem SEK-Einsatz im Oktober 2016 in seiner Wohnung einen Polizeibeamten tödlich getroffen und weitere verletzt. Das Gericht ging davon aus, dass er mit dem Einsatz gerechnet hatte und die Schüsse gezielt auf die eingesetzten Beamten abfeuerte. Die Polizisten wollten bei dem Einsatz Waffen im Haus des selbst ernannten "Reichsbürgers" sicherstellen.

Wolfgang P. kommt in die JVA Straubing

Seit seiner Festnahme sitzt Wolfgang P. in Nürnberg in U-Haft. Mit der Rechtskraft des Urteils wird er jetzt in die JVA Straubing verlegt, so seine Anwältin im BR-Gespräch.