BGH-Entscheidung: Fall Wolbergs muss teils neu aufgerollt werden

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass der Fall Wolbergs zum Teil neu aufgerollt werden muss. Der Senat bestätigte das erste Urteil des Landgerichts Regensburg aus dem Sommer 2019 nicht im vollen Umfang. Der Senat hob vor allem die Freisprüche der Angeklagten vom Vorwurf der Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme für die Spendenpraxis vor Wolbergs Wahl zum Oberbürgermeister auf.

Wolbergs muss mit härteren Strafen rechnen

Das Landgericht hatte entschieden, dass Wolbergs nur für die Annahme von Spenden nach seinem Amtsantritt zu verurteilen sei. Für die Spenden vor der Wahl aber nicht, weil Wolbergs als dritter Bürgermeister für Bauangelegenheiten nicht zuständig gewesen sei.

Dem früheren Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs drohen nun härtere Strafen. Die Neuauflage des Prozesses verwies der Senat an das Landgericht München 1 und nicht direkt zurück an das Regensburger Landgericht.

Die Revisionen gegen das zweite Urteil aus dem Jahr 2019 verwarf der Senat. Wolbergs Verurteilung wegen Bestechlichkeit bleibt bestehen.

Ex-Oberbürgermeister plädiert in Schlusswort auf Unschuld

Zuvor hatte Wolbergs mit einem emotionalen und energischen Schlusswort nochmal an die BGH-Richterinnen und Richter appelliert und seine Unschuld beteuert. "Das was man mir unterstellt, bin ich nicht, definitiv nicht", sagte Wolbergs. Er habe zwei unterschiedliche Verfahren erlebt. In beiden habe er jede Möglichkeit genutzt sich einzulassen. "Weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das was mir vorgeworfen wird falsch ist", so der ehemalige SPD-Oberbürgermeister in seinem Schlusswort.

Wolbergs Anwalt kritisiert schnelle BGH-Entscheidung

Das Gericht nahm sich nach der knapp achtstündigen mündlichen Verhandlung dann aber lediglich 50 Minuten Zeit zur Beratung, bevor der Senat seine Entscheidung verkündete.

Wolbergs Anwalt Peter Witting kritisierte, dass der Senat das Urteil so schnell verkündete. "Man hätte wenigstens den Schein waren können", sagte Witting noch vor der Entscheidungsverkündung.