BGH bestätigt langjährige Haftstrafen gegen Schockanruf-Bande

Der Bundesgerichtshof hat die Urteile des Landgerichts Traunstein gegen eine polnische Bande bestätigt. Drei Männer und eine Frau waren von der 7. Strafkammer im August 2022 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie in Bayern durch Schockanrufe 250.000 Euro erbeutet hatten. Dagegen hatten drei Beschuldigte Revision eingelegt, diese wurden in Karlsruhe jetzt abgelehnt.

Festnahme der Bande in Rosenheim

Die Frau und die drei Männer im Alter von 24 bis 59 Jahren waren im Juni 2021 in Rosenheim festgenommen worden. Sie sollen in den Monaten davor bei zwölf Opfern in Bayern Geld und Schmuck für rund eine viertel Million Euro abgeholt haben. Die betroffenen Personen waren zuvor mit betrügerischen Schockanrufen unter Druck gesetzt worden. Ein Angehöriger habe angeblich einen tödlichen Unfall verursacht. Nur gegen eine hohe Kaution ließe sich eine Gefängnisstrafe abwenden.

Anrufe aus Polen

Nach Überzeugung des Landgerichts Traunstein wurden diese Schockanrufe von anderen Bandenmitgliedern in Polen getätigt. Der Frau und den drei Männern fiel demnach im Erfolgsfall die Aufgabe zu, die angebliche Kaution bei den Opfern in Bayern abzuholen. Innerhalb der vierköpfigen Abholergruppe fungierte ein 24-jähriger Pole als Teamführer. Er war für die Organisation und die Logistik vor Ort verantwortlich, hielt den Kontakt zu den Hinterleuten in Polen und leitete die Beute dorthin weiter. Als Haupttäter verurteilte ihn die 7. Strafkammer im August 2022 zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und acht Monaten und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Nachahmer sollen abgeschreckt werden

Das im bundesweiten Vergleich hohe Strafmaß begründete das Landgericht auch damit, dass potentielle Nachahmer abgeschreckt werden sollen. Für die Mittäterin und die beiden Mittäter fielen die Freiheitsstrafen zwischen knapp fünf Jahren und bis zu siebeneinhalb Jahren geringer aus. Ein damals 53-jähriger Angeklagter hatte das Urteil des Landgerichts gegen ihn (fünf Jahre) akzeptiert. Der Hauptbeschuldigte sowie die 59-jährige Frau (vier Jahre und neun Monate) sowie ein 24-jähriger Mann (sieben Jahre und sechs Monate) legten jedoch jeweils Revision ein. Diese wurde jetzt vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe verworfen, alle Urteile sind damit rechtskräftig.