vor 31 Minuten

Bezirkstagswahlen: CSU bleibt trotz Verlusten stark

Am Sonntag wurden in Bayern auch die sieben Bezirkstage neu gewählt. Nun liegen fast alle Ergebnisse vor. Auffallend dabei: Die CSU rutscht unter die 40 Prozent-Marke, kann sich aber in beinahe allen Regierungsbezirken die Direktmandate sichern.