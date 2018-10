Bezirkstagswahl bringt deutliche Veränderungen in Schwaben

Der bisherige Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert, CSU, tritt nicht mehr an. In der ersten Sitzung des Bezirkstags am 8. November wird daher auch ein neues Oberhaupt des Gremiums gewählt werden müssen. Der Augsburger Landrat Martin Sailer hat bislang als einziger Kandidat sein Interesse an dem Posten kundgetan, allerdings können sich noch in der Gründungssitzung andere Kandidaten zur Wahl stellen oder vorgeschlagen werden.

Mehrere Bezirkstagsmitglieder hören auf

Außerdem steht bereits fest, dass Sissi Veit-Wiedemann von der CSU, Kirsi Hofmeister-Streit von den Grünen und Peter Fendt von der Bayernpartei nicht mehr für den Bezirkstag kandidieren werden. Am 25. Oktober ist in Irsee die letzte Sitzung des Bezirkstags in seiner alten Zusammensetzung. Dort werden dann die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet.

Voraussichtlich mehr Parteien im neuen Bezirkstag

Weil für den Bezirkstag keine Fünf-Prozent-Hürde gilt, werden künftig wohl mehr Parteien als bisher im schwäbischen Bezirkstag vertreten sein. Es könnten zehn neue Bezirksräte dazukommen.

Die Arbeit der Bezirkstag-Mitglieder

Die Aufgaben für das oberste Organ der Bezirksverwaltung, das die Bevölkerung des Bezirks Schwaben vertritt, bleiben dagegen gleich: Der Bezirk sorgt für Behandlungsmöglichkeiten für psychisch Kranke - wohnortnah oder in psychiatrischen Kliniken, er unterhält Förderwerkstätten für Behinderte, kümmert sich um Heimat- und Brauchtumspflege, wie etwa im Bauernhofmuseum Illerbeuren und berät Landwirte in Umweltfragen und er unterstützt die regionale Jugendarbeit.

So viel verdienen Bezirksräte

Der Bezirkstagspräsident ist ein sogenannter kommunaler Ehrenbeamter, er erhält 5170 Euro brutto im Monat. Bezirksräte arbeiten ehrenamtlich, erhalten aber eine Aufwandsentschädigung und ein Sitzungsgeld. Sie bekommen eine monatliche Aufwandsentschädigung von 720 Euro. Vorsitzende von Fraktionen mit mindestens vier Mitgliedern erhalten zusätzlich 720 Euro. Vorsitzende von Fraktionen mit mindestens zwei Mitgliedern bekommen zusätzlich zur Aufwandsentschädigung 480 Euro.

Stellvertretende Vorsitze von Fraktionen mit mindestens vier Mitgliedern erhalten zusätzlich zur Aufwandsentschädigung 480 Euro, wenn die Fraktion mindestens 2 Mitglieder hat, dann gibt es 320 Euro zusätzlich. Weitere stellvertretende Vorsitzende von Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern bekommen 240 Euro.

Daneben gibt es für die Teilnahme an Sitzungen, Fraktionsbesprechungen und ähnlichen Treffen ein Sitzungsgeld von 70 Euro plus Erstattung des Dienstausfalls.