Bezirkstagspräsident fordert mehr Impfstoff für Grenzlandkreise

Niederbayerns Nachbar Tschechien hat extrem mit dem Coronavirus zu kämpfen. Derzeit liegt die Inzidenz dort bei 780 - das ist der höchste Wert weltweit. Nun befürchtet Niederbayerns Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) Nachteile für die Wirtschaft der niederbayerischen Landkreise an der Grenze.

Heinrich sieht Einzelhandel akut gefährdet

Heinrich fordert deshalb zusätzliche Impfdosen für Regen und Freyung-Grafenau. Dazu wandte er sich schriftlich an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

"Ich möchte eindringlich darum bitten, die Landkreise an der tschechischen Grenze mit erheblichen Mengen zusätzlicher Impfdosen zu versorgen." Olaf Heinrich, niederbayerischer Bezirkstagspräsident

Konkret geht es Heinrich um den niederbayerischen Einzelhandel. Es bestünde die akute Gefahr, dass die Öffnung der Geschäfte in den Grenzlandkreisen aufgrund hoher Inzidenzwerte untersagt bliebe, während Landkreise in der zweiten Reihe früher und über längere Zeiträume wieder öffnen dürften. Das führe dazu, dass Konsumenten zum Einkauf in die Nachbarlandkreise fahren würden, so der niederbayerische Bezirkstagspräsident. Dramatische Umsatzausfälle würden drohen. Außerdem bringe das wiederum zusätzliche Infektionsrisiken.

"Positive Entwicklung Ostbayerns steht auf dem Spiel"

Es stehe laut Heinrich nicht weniger als die positive Entwicklung der vergangenen Jahre in Ostbayern auf dem Spiel. Nur mit erheblich mehr Impfstoff könne es gelingen, "zwei Klassen bei der Öffnung des Einzelhandels zu verhindern".

Öffnen nur bei niedriger Inzidenz

Bund und Länder hatten am Mittwochabend einen Stufenplan zur Öffnung des Einzelhandels vereinbart. Demnach werden Öffnungsschritte von der jeweiligen Inzidenzzahl einer Region abhängig gemacht.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will mehr Impfstoff für die Hotspot-Regionen in den Bundesländern. Er hatte bereits Ende Februar angekündigt, Grenzlandkreise zu Tschechien mit 1.000 Impfstoffdosen zusätzlich zu versorgen.

Alle bayerischen Landkreise an der Grenze zu Tschechien weisen nach wie vor hohe Inzidenzen auf. Laut Robert Koch-Institut liegen sie alle gut über dem Wert 100. Die Landkreise Tirschenreuth in der Oberpfalz und Wunsiedel in Oberfranken sogar über 200, beziehungsweise 300.

Die niederbayerischen Kreise Regen und Freyung-Grafenau haben laut RKI aktuell einen Inzidenzwert von etwas über 130.

Freyung-Grafenaus Landrat befürchtet "Dauer-Lockdown"

Auch der Landrat des Grenzlandkreises Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber (CSU), äußerte Kritik an dem bestehenden Öffnungskonzept. Gruber befürchtet einen "Dauer-Lockdown" für seinen Landkreis, der an Tschechien grenzt.

"Durch Öffnungen in Abhängigkeit der Inzidenz gibt es nun eine Eingruppierung in gute und in schlechte Regionen. Das ist eine Katastrophe für die Grenzlandkreise!" Sebastian Gruber, Landrat des Kreises Freyung-Grafenau

Der Landrat dringt auf ein "Sonderprogramm". Dabei geht es ihm um eine Sonder-Strategie unter anderem bei Testkonzepten, bei Zugangsmöglichkeiten zum Einzelhandel, zur Gastronomie und bei den Grenzpendlern. Seine Bedenken betreffen auch den Einzelhandel: Gruber hat Angst um die Lebensqualität und Nahversorgung in den Bayerwald-Orten: "Eine Wiederbelebung von Innenstädten und Ortskernen ist generell eine Mammutaufgabe, im ländlichen Raum aber noch schwieriger als in größeren Städten". Mit dem jetzigen Vorgehen befindet sich die Grenzregion dort, wo sie schon einmal war: Mit dem Rücken zur Wand, warnte Gruber.