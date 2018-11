Bezirkstag Unterfranken: Schlechtestes Wahlergebnis für Dotzel

Der CSU-Bezirksrat aus Wörth am Main konnte in geheimer Wahl nur 13 von 20 gültigen Stimmen auf sich vereinigen. Bereits im Vorfeld hatten sich CSU und SPD darauf verständigt, wieder den Präsidenten und den Stellvertreter zu stellen, obwohl beide Stimmen verloren haben und die SPD auch einen Sitz. Die Sozialdemokraten haben jetzt drei, die CSU hat zehn Sitze. Dem neuen Bezirkstag gehören nicht mehr 19 sondern 24 Räte an.

Linsenbreder bleibt Bezirkstagsvizepräsidentin

Von einer "GroKo" gegen den Wählerwillen und einem traurigen Manöver sprach Bärbl Imhof von den Grünen. Diese haben sich von zwei auf vier Sitze verdoppelt, und haben damit einen Bezirksrat mehr als die SPD. Die Grünen wollten deswegen den ersten Stellvertreterposten für den Bezirkstagspräsidenten für sich. Nach einem Wahlkrimi in offener Abstimmung kam es zur Stichwahl. Dabei bekam Gerhard Müller von den Grünen nur eine Stimme weniger als Eva Linsenbreder von der SPD. Die bisherige ist damit auch die neue Vizepräsidentin.

Zweiter Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten kommt von der FDP

Hatten bislang die Freien Wähler mit Ex-Landrat Armin Grein den zweiten Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten gestellt, hat nun überraschend Adelheid Zimmermann das Rennen gemacht, die einzige Vertreterin der FDP im Bezirkstag. Sie war von den Grünen gemeinsam mit den Freien Wählern vorgeschlagen worden und erhielt eine Stimme mehr als CSU-Kandidatin Karin Renner.