Bezirkstag Mittelfranken verabschiedet Rekordhaushalt

Am Donnerstagabend (20.12.18) hat der mittelfränkische Bezirkstag in Ansbach für das Jahr 2019 einen Haushalt von rund 970 Millionen Euro beschlossen. Damit stehen für die Aufgaben des Bezirks 2019 etwa 31 Millionen Euro mehr zur Verfügung als in diesem Jahr, so viel wie noch nie zuvor.

Löwenanteil fließt in Sozialausgaben

In die Bereiche Soziales und Bildung werden dabei gut 90 Prozent der Ausgaben fließen, z.B. in Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung oder die Hilfe zur Pflege. Letztgenannte Aufgabe übernehmen die Bezirke nach dem Bayerischen Teilhabegesetz zum 1. Januar 2019 von den Kommunen.

Kommunen werden entlastet

Trotz des Rekordbetrags werden die sieben Landkreise und kreisfreien Städte, die über die Umlagezahlungen den Haushalt finanzieren, weniger an den Bezirk zahlen: Die Bezirksumlage sinkt um 0,25 Punkte.

Baumaßnahmen stehen an

Rund 8,4 Millionen Euro hat der Bezirk für Baumaßnahmen veranschlagt, unter anderem für die Erweiterung des Bezirksrathauses (3,4 Millionen Euro) sowie den Bau eines Übungshauses für den Fachbereich Rock und Pop an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl (eine Million Euro). Der 33-köpfige Bezirkstag hat den Rekordhaushalt mit zehn Gegenstimmen verabschiedet.