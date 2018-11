Bezirkstag Mittelfranken: CSU erlangt keinen Spitzenposten

Seit 1962 war das Ehrenamt des mittelfränkischen Bezirkstagspräsidenten fest in der Hand der CSU – da war Armin Kroder noch gar nicht geboren. Heute hat der 45 Jahre alte Landrat des Kreises Nürnberger Land diese Serie der Christsozialen beendet. Mit nur einer Stimme Mehrheit wurde der Kandidat der Freien Wähler von den Mitgliedern des Bezirkstags zu ihrem neuen Präsidenten gewählt.

Designierter CSU-Kandidat verzichtet

Damit erhielt der Jurist aus Neunkirchen am Sand (Lkr. Nürnberger Land) die notwendige Mehrheit von 17 Stimmen. Die Überraschungskandidatin der CSU, Alexandra Wunderlich aus Erlangen, kam auf 16 Stimmen. Die 50-Jährige war erst kurz vor der Wahl vom CSU-Fraktionsvorsitzenden Peter Daniel Forster ins Rennen geschickt worden. Forster verzichtete überraschend auf eine Kandidatur, um einen "kompletten und unbelasteten Neuanfang" zu ermöglichen und erklärte, mit einer Frau an der Spitze könne der Bezirkstag von Mittelfranken Geschichte in Bayern schreiben.

Doppelte Schlappe für die CSU

Diese Rechnung ging für die CSU allerdings nicht auf. Schon zu Beginn der konstituierenden Sitzung des 16. mittelfränkischen Bezirkstags lag die Spannung vor der Wahl des Präsidentenamts förmlich in der Luft. Es sollte sogar eine doppelte Schlappe für die CSU werden, denn auch beim Stellvertreterposten ging die Partei leer aus, obwohl sie mit elf Sitzen im neuen Bezirkstag die stärkste Fraktion stellt. Stattdessen wurde Christa Naaß von der SPD als Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten in ihrem Amt bestätigt. Sie bekam 17 Stimmen, die CSU-Kandidatin Alexandra Wunderlich nur 16.

"Wir verzichten auf Almosen"

Weitere Stellvertreter sind Daniel Arnold von den Grünen und Titus Schüller von der Linken. Bei der Abstimmung zu den weiteren Stellvertretern verzichtete die CSU-Fraktion schließlich darauf, eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorzuschlagen. "Wir verzichten auf Almosen", sagte CSU-Fraktionschef Peter Daniel Forster.

Der neue mittelfränkische Bezirkstagspräsident Armin Kroder wandte sich nach seiner Wahl in einer kurzen Ansprache zunächst an seinen langjährigen Vorgänger im Amt, Richard Bartsch von der CSU. Vor dessen Lebenswerk habe er höchste Achtung, sagte Kroder und bedankte sich für die Arbeit, die Bartsch 15 Jahre lang für den Bezirk und die Menschen geleistet habe. Aus dem Plenum gab es dafür langanhaltenden Applaus.

Nachwirkung der Affäre Nawratil?

Wie mehrfach berichtet, hatte der 59 Jahre alte Bartsch nicht mehr für das Amt kandidiert. Dem BR gegenüber erklärte er seine Entscheidung Ende Oktober damit, dass er schon im Vorfeld der Wahl davon ausgehen konnte, keine gesicherte Mehrheit mehr für sich zu bekommen. Ein Umstand, der auch mit der Affäre um Helmut Nawratil in Zusammenhang gebracht werden darf, den inzwischen entlassenen Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken. Bartsch hatte lange Zeit an dem sehr umstrittenen Klinik-Chef festgehalten.

"Mit offenem Visier die Themen benennen"

Armin Kroder versprach heute im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk mehr Transparenz in Sachen Bezirkskliniken: "Wir wollen uns in Zukunft verbessern und mit offenem Visier die Themen benennen und einer gemeinsamen Lösung zuführen". Nach seinem wichtigsten Ziel als Bezirkstagspräsident befragt, antwortete der 45 Jahre alte Jurist: "Wir werden versuchen, den Menschen, um die es wirklich geht, nämlich Menschen, die in Not geraten sind – warum auch immer – dass wir denen bestmögliche Hilfe fachlich zukommen lassen. Dafür möchte ich mich mit aller Kraft einsetzen".