Bezirkstag: Gaslieferstopp kann Ende der Heilbäder bedeuten

Der niederbayerische Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich sorgt sich um die Zukunft der niederbayerischen Heil- und Thermalbäder.

Thermen als Freizeiteinrichtungen eingestuft

Die Bundesnetzagentur habe die niederbayerischen Heil- und Thermalbäder als "Freizeiteinrichtungen" eingestuft, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks. Das würde bedeuten, dass die "Europa Therme", die "Wohlfühl-Therme", die "Rottal Terme", die "Limes-" und die "Kaiser-Therme" bei einer Gasmangellage nicht mehr mit Gas versorgt werden würden und die Technik komplett heruntergefahren werden müsste.

Bezirkstagspräsident befürchtet Schaden durch Stillstand

Dies könnte aus Heinrichs Sicht gravierende Folgen für die Einrichtungen haben. Denn wenn die Technik komplett lahm liege, könnten dadurch große Schäden der Becken, der Technik und der Gebäude entstehen, warnte der Verbandsvorsitzende aller Bäderzweckverbände, an denen der Bezirk Niederbayern zu jeweils 60 Prozent beteiligt ist. Das, so Heinrich, könnte das Ende der Thermen bedeuten.

"Heilbäder sind keine Spaßbäder"

Die Heilbäder seien keine Spaßbäder, sondern vielmehr ein wichtiger Baustein zur Gesundheitsprophylaxe für die Menschen in der Region und im Gesundheitstourismus, sagte der niederbayerische Bezirkstagspräsident.

Man sehe absolut die Notwendigkeit, in dieser besonderen Situation so viel Gas wie möglich einsparen zu müssen. Deshalb habe man sofort mit der Schließung aller Saunen- und Dampfbäder reagiert, um mit der so eingesparten Energie die Therapie im Arzneimittel Heilwasser so lange wie möglich aufrecht zu halten. Auf eine Mindestgasmenge von 25 Prozent der bisherigen Energie bei Schließung könne laut Heinrich jedoch auf keinen Fall verzichtet werden, ohne die Zukunft der Einrichtungen aufs Spiel zu setzen.

Sind Heilbäder Freizeiteinrichtungen?

Wie die PNP berichtete, hatte der CSU-Bundestagsabgeordnete Max Straubinger bei der Bundesnetzagentur um die Aufnahme der Thermalbäder in den sogenannten "lebenswichtigen Bedarf" bei einer Gasmangellage bemüht. Die Bundesnetzagentur habe Straubinger eine Absage erteilt, heißt es, mit dem Hinweis, dass es sich bei den Thermen um "Freizeiteinrichtungen" handle.