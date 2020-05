Bezirkskrankenhaus Bayreuth plant Telemedizin-Studie

Dass sich Therapeut und Patient gegenübersitzen ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr so leicht möglich. In einer solchen Situation bietet Telemedizin, also die Diagnose bei räumlicher Distanz, die perfekte Lösung, so Bettina Hoffmann. Sie ist klinische Linguistin am Bezirkskrankenhaus Bayreuth, an dem im Herbst eine zweijährige Studie beginnen soll.

Corona-Krise als Ideengeber

Untersucht wird der Einsatz von Telemedizin in der Sprach- und Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Dabei soll festgestellt werden, wie Telemedizin am besten eingesetzt werden kann. Die Idee für die Studie reifte während der Corona-Krise, als sich Ärzte und Therapeuten dem Patienten nicht mehr gegenübersitzen konnten. Für solche Situationen sei die Behandlungsmethode eine gute Lösung, so Hoffmann.

Behandlungslücken im ländlichen Raum schließen

Durch die Studie soll auch die Chance genutzt werden, mittels Telemedizin Behandlungslücken im ländlichen Raum zu schließen. Auch Patienten, die wegen ihrer Erkrankung nicht mehr mobil sind, würden von der Telemedizin profitieren. Zudem könne Telemedizin auch zu einer Erhöhung der Therapie-Intensität führen, heißt es aus dem Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Eine Finanzierung und Genehmigung der Studie stehe allerdings noch aus, so die Einrichtung.