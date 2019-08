Bezirksklinikum Landshut: Chefposten neu ausgeschrieben

Nachdem der Vertrag des bisherigen Chefarztes der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus Landshut, Dietmar Eglinsky, nicht mehr über den 31. Juli hinaus verlängert wurde, übernimmt jetzt der bisherige Stellvertreter Norbert Dibbern die kommissarische Leitung. Das wurde jetzt bekannt. Der Chefposten wird nach Angaben der Regierung von Niederbayern neu ausgeschrieben.

Vertrag mit Chefarzt wurde nicht verlängert

Anfang Juli hatte der Bezirksausschuss beschlossen, den Vertrag mit dem bisherigen Chefarzt nicht über die Probezeit hinaus zu verlängern. Hintergrund sind von Eglinsky erhobene Vorwürfe gegen das Bezirkskrankenhaus: Unter anderem sollen Patienten öfter als notwendig an Betten fixiert worden sein. Dem Bezirk zufolge gab es 2017 21 Patienten, die fixiert wurden, 2018 waren es 28 Patienten. Der Ärztliche Direktor des BKH Landshut, Hermann Spießl, betonte vor einem Monat, dass keine Fixierungen ohne richterliche Genehmigung durchgeführt werden.

Wie es in der Mitteilung des Bezirks heißt, gab es zwischen Eglinsky und der ärztlichen Führungsebene Meinungsverschiedenheiten. Daraufhin wurde die Probezeit von Eglinsky bis zum 31. Juli 2019 verlängert. Die Konflikte konnten aber trotz eines Mediationsversuchs nicht ausgeräumt werden.

Externer Berater soll Vorwürfe prüfen

Die niederbayerische Bezirksregierung zog jetzt einen externen Berater hinzu: Romuald Brunner, Inhaber des Lehrstuhls für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Regensburg, soll die Vorwürfe prüfen und für umfassende Aufklärung sorgen.

Ehemaliger Chefarzt mit neuer Stelle

Eglinsky selbst tritt dem Vernehmen nach bereits am Donnerstag eine neue Stelle in führender Position an. an welcher Klinik, wurde zunächst nicht bekannt. Die Antwort auf eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks dazu steht noch aus.