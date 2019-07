Bezirksklinikum in Landshut feuert Chefarzt

Der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus (BKH) Landshut muss gehen. Das wurde am Dienstagabend einstimmig in der Sitzung des Bezirksausschusses in Straubing beschlossen.

Chefarzt: Patienten werden öfter fixiert als nötig

Hintergrund sind die von Eglinsky erhobenen Vorwürfe gegen das Bezirkskrankenhaus: Patienten sollen öfter als notwendig an Betten fixiert worden sein.

Wie der Bezirk jetzt mitteilt, wurden im Jahr 2017 21 Patienten fixiert - und das bei 456 Patienten. Das entspricht knapp fünf Prozent. Im vergangenen Jahr wurden 28 Patienten bei rund 470 Patienten fixiert - das bedeutet einen leichten Anstieg auf knapp sechs Prozent. Der Ärztliche Direktor des BKH Landshut, Hermann Spießl, nimmt jetzt zu den Vorwürfen Stellung und betont unter anderem, dass keine Fixierungen ohne richterliche Genehmigung durchgeführt werden.

Bezirk: Externe Beratung

Dennoch will der Bezirk den Vorwürfen nachgehen. Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich:

"Der Bezirk Niederbayern als Träger des BKH Landshut wird sich in der Frage, ob die praktizierte Behandlungsmethodik den heute gültigen fachlichen Standards entspricht, zusätzlich extern beraten lassen." Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich

Konflikte zwischen Chefarzt und Oberärzten

Wie es in der Mitteilung des Bezirks heißt, gab es zwischen Eglinsky und der ärztlichen Führungsebene Meinungsverschiedenheiten. Daraufhin wurde die Probezeit von Eglinsky bis zum 31. Juli 2019 verlängert. Die Konflikte konnten trotz eines Mediationsversuchs nicht ausgeräumt werden. Jetzt muss der Chefarzt gehe.