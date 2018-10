Bezirkskliniken: Nawratil mit sofortiger Wirkung entlassen

Der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Mittelfranken hat heute Vormittag in nicht-öffentlicher Sitzung einstimmig den bislang freigestellten Klinik-Vorstand Helmut Nawratil außerordentlich und mit sofortiger Wirkung gekündigt. Bis gestern hatte das Kontrollgremium Helmut Nawratil Zeit gegeben, zu den Ergebnissen der Sonderprüfung Stellung zu beziehen. "Die Antworten haben wir heute bewertet und damit eine lange Diskussion beendet", so Bezirkstagspräsident Richard Bartsch nach der Sitzung.

Nawratil äußerte sich nicht

Dazu wie sich Helmut Nawratil, der selbst nicht persönlich an der Sitzung teilgenommen hat, in einer Stellungnahme zu den Vorwürfen geäußert hat, schwieg der Verwaltungsratsvorsitzende mit Verweis auf die nicht-öffentliche Sitzung. Helmut Nawratil soll sich inhaltlich jedoch gar nicht geäußert haben. Die Begründung: Er habe nicht genug Zeit zur Akteneinsicht gehabt. Das war am Rande der Sitzung zu erfahren.

Der Verwaltungsrat wird nun die Führungsstruktur bei den Bezirkskliniken überarbeiten. "Wir werden mit externer Hilfe einen mehrköpfigen Vorstand kreieren und per Satzung beschließen - mit klaren Zuständigkeiten für bestimmte Personen", erklärte Richard Bartsch nach der Sitzung. Das wird aber erst geschehen, wenn nach den erfolgten Wahlen der neue Verwaltungsrat steht. Erst danach könne mit der „Personensuche“ begonnen werden. Vor Frühsommer 2019 sei damit nicht zu rechnen, so der Verwaltungsratsvorsitzende.

Experten ermitteln "erhebliche Mängel"

Die Entlassung Nawratils hängt mit Erkenntnissen aus der Sonderprüfung der Bezirkskliniken zusammen, die der Verwaltungsrat bereits im Mai beauftragt hatte. Ein Team aus Wirtschaftsfachleuten und Rechtsanwälten hatte dabei Unregelmäßigkeiten ermittelt. Dem Vorstand des Kommunalunternehmens wurden "erhebliche Mängel" bei der Ausschreibung und Vergabe von Bauprojekten sowie Lücken bei der Dokumentation vorgeworfen. So seien zum Beispiel Aufträge ohne notwendige Ausschreibung an externe Berater vergeben worden. In einigen Fällen drohen möglicherweise sogar strafrechtliche Konsequenzen.

Die Ergebnisse der Prüfung waren Mitte September im Verwaltungsrat und im Bezirkstag vorgestellt worden. Wenig später sei dann in einer Verwaltungsratssitzung beschlossen worden, das Dienstverhältnis zu Nawratil schnellstmöglich zu beenden, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach einer Anhörung zu den Vorwürfen, die schriftlich erfolgte, hat der Verwaltungsrat die Kündigung des Dienstverhältnisses heute endgültig beschlossen.

Vertreter übernehmen

Nawratil war seit Mai 2013 Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken. Seine Aufgaben werden bis auf weiteres von Nawratils bisherigen Stellvertretern Matthias Keilen und Kai Schadow übernommen, heißt es weiter. Keilen ist Leiter des Zentrales Medizinmanagements, Schadow leitet das Zentrale Klinikmanagement. SPD-Verwaltungsrat Horst Krömker bezeichnete die Entscheidung als „überfällig“. Klaus Hiemeyer von Bündnis 90/Die Grünen hofft, dass nun wieder Ruhe in das Kommunalunternehmen einkehren kann.

"Ich bin sehr froh, dass dieses Kapitel nun abgeschlossen ist." Klaus Hiemeyer (Bündnis 90/Die Grünen)

Mit rund 1.700 Betten und Plätzen sowie 18.000 stationären und 35.000 ambulanten Patientinnen und Patienten sind die Bezirkskliniken Mittelfranken eines der größten Klinikunternehmen der Region.