Bezirkskliniken Mittelfranken: "Zweite Meinung" ändert nichts

In der heutigen Sitzung des mittelfränkischen Bezirkstags in Ansbach ist ein Kurzgutachten vorgestellt worden, das einen "zweiten Blick" auf die Ergebnisse der bereits durchgeführten Sonderprüfung zur Situation der Bezirkskliniken geworfen hat. Obwohl das neue Gutachten manche Schlussfolgerungen aus der Sonderprüfung teilweise relativiert und "milder" einschätzt, ändert sich durch diese "Zweite Meinung" nichts an den bereits veranlassten Maßnahmen, die der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Mittelfranken bereits eingeleitet hat. Das war schon nach einer Verwaltungsratssitzung am Dienstag (29.01.19) bekannt geworden.

Verhältnismäßigkeit auf dem Prüfstand

Das Kurzgutachten mit dem Titel "Second Opinion", also "Zweite Meinung", war im Oktober auf Antrag der CSU-Fraktion vom Verwaltungsrat der Bezirkskliniken in Auftrag gegeben worden. Es hat nicht noch einmal die Situation an den Bezirkskliniken geprüft, sondern hat sich mit der Verhältnismäßigkeit der rechtlichen Folgen befasst. Bei Fehlern im Bereich von Bauvergaben beispielsweise wurde festgestellt, dass teilweise keine konkreten Vorwürfe bestünden oder dass Verstöße wohl nicht vorsätzlich geschehen seien.

Anwalt: Nawratils Gehalt "vertretbar"

Was das umstrittene Gehalt des inzwischen gekündigten Vorstands Helmut Nawratil betrifft, erläuterte ein Anwalt der für das Kurzgutachten beauftragten Münchner Kanzlei, es gebe keine festgesetzten Gehälter für solche Positionen. Es gelte zwar der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, aber der Rahmen, in dem sich das Gehalt bewegt habe, sei noch vertretbar gewesen.

"Stellungnahme zu einer Stellungnahme"

Nach der Vorstellung des Kurzgutachtens "Second Opinion" wurde in der Bezirkstagssitzung länger und erwartungsgemäß kontrovers diskutiert. SPD-Bezirksrat Horst Krömker aus Nürnberg sagte dem Bayerischen Rundfunk nach der Sitzung: "Das ist eine juristische Stellungnahme zu einer juristischen Stellungnahme, aus der deutlich wird, dass es verschiedene Meinungen gibt unter Juristen, aber mit dem Ziel, eine "Reinwaschung" zu erzielen, und die Vorwürfe gegen Herrn Nawratil zu entkräften." Das sei deutlich spürbar gewesen und sei nicht richtig, so der SPD-Bezirksrat weiter. CSU-Bezirksrätin Cornelia Griesbeck aus Wendelstein sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Ich denke, dass es wirklich für unsere Bezirkskliniken wichtig ist, dass da wieder Ruhe reinkommt, dass die politische, öffentliche Streiterei aufhört, weil das unsere Patienten und unsere Mitarbeiter nicht verdient haben."

Abfindung für Nawratil im Gespräch

Am Nachmittag findet in Ansbach auch noch eine Sondersitzung des Verwaltungsrats der Bezirkskliniken Mittelfranken statt. Dabei soll es um die Abfindung des gekündigten Vorstands Helmut Nawratil gehen. Laut Medienberichten bietet Nawratil den Bezirkskliniken einen Vergleich an. Die Rede ist von einer Abfindung in Höhe von 490.000 Euro. Nawratil hatte nach seiner Entlassung Klage gegen das Kommunalunternehmen eingereicht.