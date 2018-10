Bezirkskliniken Mittelfranken: Zukunft mit Nawratil?

Heute tritt erneut der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Mittelfranken zu einer nicht öffentlichen Sitzung zusammen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Verwaltungsräte dann eine Entscheidung über die berufliche Zukunft Helmut Nawratils treffen.

Sonderprüfung ergab "erhebliche Mängel"

Der von seinen Dienstgeschäften freigestellte Klinikchef hatte bis Montag Zeit, zu den Unregelmäßigkeiten Stellung zu beziehen, die ein Team aus Wirtschaftsfachleuten und Rechtsanwälten bei einer Sonderprüfung ermittelt hatte. Darin werden dem Vorstand des Kommunalunternehmens "erhebliche Mängel" bei der Ausschreibung und Vergabe von Bauprojekten sowie Lücken bei der Dokumentation vorgeworfen.

So seien zum Beispiel Aufträge ohne notwendige Ausschreibung an externe Berater vergeben worden. In einigen Fällen drohen möglicherweise sogar strafrechtliche Konsequenzen. Zuletzt hatte die Mehrheit der Verwaltungsräte eine fristlose Entlassung Nawratils abgelehnt.

Unregelmäßigkeiten ignoriert?

Auch Mitgliedern des Verwaltungsrats könnte drohen, persönlich in Haftung genommen zu werden. Denn aus dem Bericht der Sonderprüfung geht hervor, dass den Bezirkskliniken durch die Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung möglicherweise ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden ist. Der Verwaltungsrat hat die Aufgabe, den Vorstand zu kontrollieren. Der Vorwurf steht im Raum, dass die Mehrheit der Verwaltungsräte Hinweise auf Unregelmäßigkeiten zu lange ignoriert habe.