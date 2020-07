Bezirketagspräsident fordert weitere Unterstützung vom Freistaat

Auch wenn die bayerischen Regierungsbezirke mit dem aktuellen Konjunkturpaket des Freistaats zufrieden sind, nimmt Bezirketagspräsident Franz Löffler (CSU) die Staatsregierung weiter in die Pflicht. Zwar sei die Coronakrise sowohl in gesundheitlicher als auch wirtschaftlicher Hinsicht bislang gut gemeistert worden. Dennoch stehen die Verantwortlichen weiterhin vor großen Herausforderungen, sagte Löffler bei der heutigen Vollversammlung des Bezirketags in Erlangen.

Belastungen in Bezirken halten weiterhin an

Beispielsweise hätten Kliniken durch die Corona-Pandemie erhebliche Mehrkosten gehabt, allein für zusätzlich benötigte Schutzkleidung wurden bisher 4,3 Millionen Euro ausgegeben. Da vielerorts noch nicht wieder Normalbetrieb herrscht, hielte die Belastung auch weiterhin an. Für die Bezirke sei es wichtig, auch in den kommenden Jahren ihre Aufgaben in der sozialen Daseinsvorsorge zuverlässig erledigen zu können, so Löffler weiter. Fortführende finanzielle Hilfen und weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft seien deshalb auch aufgrund fehlender Steuereinnahmen über das laufende Jahr 2020 dringend notwendig.

Finanzminister Füracker sagt Unterstützung zu

Entscheidend sei auch, dass derartige finanzielle Mittel in Bayern fair verteilt würden. "Wir erhoffen uns durchschlagende Ergebnisse von den laufenden Gesprächen zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Bayerischen Finanzministerium", appellierte Löffler direkt an den Bayerischen Finanzminister Albert Füracker (CSU), der als Festredner zur Vollversammlung des Bezirketags gekommen war. Füracker sagte den Bezirken die Unterstützung des Freistaats zu und wies auf die Verdopplung des Konjunkturpakets auf vier Milliarden Euro hin.

"Hoffe, das Wirtschaft so schnell wie möglich wieder anspringt"

Dies sei ein klares Signal an die Bezirke, die über die Bezirksumlagen profitieren würden. Dem BR sagte Füracker, er hoffe darauf, dass die Wirtschaft in Bayern so schnell wie möglich wieder "anspringt und die Steuern in Zukunft wieder nach oben gehen." Der Freistaat und auch das Finanzministerium müssten sich daran orientieren, wie sich die wirtschaftliche Situation im kommenden Jahr entwickelt und dementsprechend handeln.

Innenminister Herrmann kündigte Entlastung der Kommunen an

Zu der Veranstaltung war auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eingeladen, der in seinem Grußwort weitere Entlastungen für die Kommunen ankündigte. Bereits in der kommenden Woche werde der Landtag darüber beraten, wie man den Kommunen weiter entgegenkommen könne, beispielsweise bei der Vergabe von Krediten. Entsprechende Maßnahmen sollen dann zunächst zwei Jahre lang gelten, so Herrmann.