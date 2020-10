Bezirk Unterfranken vergibt Inklusionspreise

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Der Bezirk Unterfranken verleiht in diesen Tagen seinen jährlichen Inklusionspreis. Normalerweise wurde die Auszeichnung auf der Unterfrankenschau "Ufra" in Schweinfurt verliehen. Doch in diesem Jahr geht der Bezirk wegen der Corona-Pandemie auf Tournee: Die insgesamt fünf Preise werden jeweils dort überreicht, wo sich die Projekte der Gewinner abspielen.

Preise gehen an Berufsfachschule, Blaskapelle, Musikgruppe, Hotel und Fußballteam

Ausgezeichnet werden in diesem Jahr die Berufsfachschule für Ernährung in Schweinfurt, das Inklusive Fußballteam Veitshöchheim, die Blaskapelle Augsfeld, das "In-Hotel" Mainfranken in Marktbreit und die Integrativ-Musikgruppe "Freudentöne" aus Karlstein am Main. Mit dem Preis will der Bezirk Unterfranken Beispiele für besonders gelungene Inklusion würdigen. Er ist in diesem Jahr mit insgesamt 12.500 Euro dotiert, die zu jeweils 2.500 Euro an die Gewinner verteilt werden.