Bezirk Unterfranken hat Inklusionspreise 2019 vergeben

Auf der Mainfrankenmesse - in Halle 11 - auf der Bühne des BR ist am Montag der Inklusionspreis 2019 des Bezirks Unterfranken verliehen worden. Der Bezirk würdigte bereits zum fünften Mal herausragende Inklusionsprojekte. Der Inklusionspreis ist mit insgesamt 12.500 Euro dotiert.

Kaffeerösterei beschäftigt Menschen mit Beeinträchtigung

In der Kategorie "Arbeit" ging der Preis an das Kooperationsprojekt Kaffeerösterei. Rainer Bühner hat seine Firma von Bad Neustadt nach Maria Bildhausen verlagert. Er hat dort sechs Menschen mit Beeinträchtigung eingestellt und ist seit zwei Jahren Chef eines Inklusionsbetriebs.

Schulkooperation ausgezeichnet

In der Kategorie "Bildung und Erziehung" würdigte die Jury das Projekt "Anfassen - schmecken - erleben!" der Grundschule Schwanfeld. Dort haben Kinder der Klasse 2a mit den Kindern der Schweinfurter Franziskusschule einer Schule für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung, ein gemeinsames Projekt. Die Schulkinder haben vor kurzem selbst Apfelsaft. In der kommenden Woche wird Sauerkraut geschnitten, gestampft und eingemacht. Ihr drittes Projekt sind selbstgemachte Bratwürste.

Preis geht an Inklusions-WG

Für das Projekt "Inklusive Wohngemeinschaft" ging der Preis in der Kategorie "Wohnen" an die Lebenshilfe Würzburg. Da wohnen Studenten in drei WGs zusammen mit Menschen, die beeinträchtigt sind, erklärt Thomas Nürnberger von der Lebenshilfe. Die Wohngemeinschaften werden von Betreuern unterstützt.

Selbsthilfegruppe unter den Preisträgern

In der Kategorie "Freizeit" ging der Inklusionspreis an den Verein "Selbsthilfe bei Depression" in Aschaffenburg. Das Ziel - Menschen mit Depression und anderen psychischen Erkrankungen aus ihrem grauen Alltag herausholen, erklärt der 1. Vorsitzende Manfred Fuchs. Gemeinsam macht man Ausflüge, geht zum Minigolf oder Essen.

Sonderpreis für Tanztheater

Mit dem Sonderpreis zeichnete die Jury das Tanztheater "Tanzspeicher" in Würzburg aus – für das Projekt "who will stop uns", bei dem junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam tanzen und spielen.