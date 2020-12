Bezirk Unterfranken beschließt 875-Millionen-Euro-Haushalt

Mit großer Mehrheit hat der Bezirkstag den Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von rund 875 Millionen Euro. Rechnet man die Ausgaben für Bezirkskrankenhäuser und Heime heraus, umfasst der Etat für das kommende Jahr ein Volumen von 565,2 Millionen Euro. Um diese Ausgaben zu leisten, muss Pressesprecher Markus Mauritz zufolge, ein größerer Teil der Rücklagen aufgelöst werden. Außerdem müssen Kredite aufgenommen werden. Mithilfe von Rücklagen und Krediten sei es möglich, den sogenannten Hebesatz um 0,9 Prozentpunkte auf dann 20,2 Prozent anzuheben, statt um 1,4 Prozentpunkte auf 20,7 Prozent. Mit dem Hebesatz beteiligen sich die Landkreise und die kreisfreien Städte an den Ausgaben des Bezirks.

Über 90 Prozent der Ausgaben für Soziales

Laut Bezirks-Kämmerer Andreas Polst entfallen 90,6 Prozent der Ausgaben auf den Sozialhaushalt. So kämen im nächsten Jahr aufgrund sozialer Verbesserungen Mehrausgaben im Sozialbereich in Höhe von rund 32,7 Millionen Euro auf den Bezirk Unterfranken zu. Für Verluste sorgt die Intensiveinheit für Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Klinik am Greinberg. Daher sollen nach Ablauf der kommenden fünf Jahre eben diese Fehlbeträge aus dem Kameralhaushalt ausgeglichen werden. Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel machte deutlich, dass der Bezirk die andauernden Verluste nicht hinnehmen werde. Klärung soll demnächst ein Gespräch im bayerischen Gesundheitsministerium bringen.

Große Mehrheit trägt die Beschlüsse mit

Der Etat 2021 wurde bei drei Gegenstimmen beschlossen. CSU-Fraktionschef Stefan Funk sah in der Verabschiedung des Bezirkshaushalts ein deutliches Indiz dafür, dass die kommunale Familie in schweren Zeiten zusammenhalte. Eine ähnliche Auffassung vertrat SPD-Fraktionschefin Marion Schäfer-Blake. "Wir sind zusammen eine kommunale Familie", sagte sie. Der Bezirkshaushalt sei solide aufgestellt. Bärbel Imhof, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, erklärte, eine Umlage-Erhöhung auf lediglich 20,2 Prozent – während gleichzeitig die Rücklagen aufgebraucht würden – sei fachlich und sachlich nicht zu begründen. Die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof stellte im Namen der Fraktion Freie Wähler fest, es sei seit langem absehbar gewesen, dass die Kosten im Sozialbereich steigen würden.