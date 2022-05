Bezirk Schwaben zeichnet Denkmäler aus

Fünf Auszeichnungen hat der Bezirk Schwaben im Rahmen des Denkmalpreises 2021/22 verliehen: Drei von ihnen sind mit je 10.000 Euro dotiert und gehen an Privatpersonen für Sanierungen in Aystetten, Kirchheim und Waal-Waalhaupten. Die Städte Augsburg und Memmingen erhalten jeweils einen Anerkennungspreis.

Schlösschen in Aystetten "herausragend" und "mustergültig" saniert

Das 1792 erbaute Schlösschen Louisenruh bezeichnet der Bezirk als "einzigartiges historisches Erbe". Im 20. Jahrhundert sei es zunehmend verfallen und notdürftig durch An- und Umbauten ergänzt worden. Den Eigentümer Alexander Stärker zeichnet der Bezirk dafür aus, dass er das Schlösschen mit einem neu errichteten, aber authentischen Anbau wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzte.

"Die Baumaßnahmen am Schlösschen Louisenruh zeigen herausragend, wie mit einem Denkmal umgegangen werden sollte, das seit vielen Jahren wegen falscher Nutzung und fehlender Sanierungsmaßnahmen dem Verfall preisgegeben war", erklärte Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Das Engagement des Eigentümers sei mustergültig und gehe weit über die zur Rettung des Denkmals notwendigen Maßnahmen hinaus. Fenster, Dachbalken, Innenböden, Innentüren seien mit großem Aufwand restauriert worden und auch der Garten sei nach historischen Vorlagen gestaltet worden.

Alte Sölde in Kirchheim und Bauernhaus in Waal-Wallhaupten ausgezeichnet

Die beiden weiteren dotierten Preise gingen an Familie Striebel für die Sanierung der Alten Sölde in Kirchheim und Judith Spindler aus Waal-Waalhaupten für die Sanierung eines ehemaligen Bauernhauses. Zwei undotierte Anerkennungspreise gingen an die Stadt Augsburg für die Sanierung des Färberturms und die Stadt Mem-mingen für die Sanierung des Zehentstadels in Steinheim.

Färberturm in Augsburg behält historische Struktur

In Augsburg wurde der 1795 errichtete Färberturm saniert. Er diente bis 1867 als Trockenraum für gefärbte Tücher. Die langen Tuchbahnen wurden im Inneren an Stangen aufgehängt und mithilfe des natürlichen Windzugs durch die hölzernen Läden getrocknet. Später wurde der Turm als Lagerraum und als Pferdestall genutzt. Während der Restaurierung des Bauwerks habe die Stadt großen Wert auf den Erhalt der historischen Innenstruktur gelegt, lobte der Bezirk. Wichtige Sichtachsen seien erhalten worden und die originalen Bauelemente gut zu erkennen.

Bezirk verleiht Denkmalpreis seit 20 Jahren

Der Bezirk Schwaben vergibt seit 2002 jährlich Denkmalpreise. Ausgezeichnet werden Sanierungen, die sich durch die fachliche Qualität der Maßnahme, das finanzielle Engagement des Eigentümers, die Kreativität bei der Durchführung und die Bedeutung des Denkmals hervorheben. „Die prämierten Objekte sind wahre Leuchtturm-Projekte: Sie beweisen, dass moderner Denkmalschutz möglich ist", erklärte Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Für den Denkmalpreis werden jährlich Preisgelder in Höhe von 30.000 Euro vergeben.