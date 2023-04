Bezirk Schwaben will Ukraine beim Wiederaufbau unterstützen

Laut Bezirk war es der Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj, dass an der Konferenz am Wochenende nicht nur NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnahm, sondern auch internationale Partner, die in den letzten Monaten besondere humanitäre Hilfe geleistet hatten. Zu diesen Partnern zählt auch der Bezirk Schwaben.

Konferenz sollte Menschen in der Ukraine motivieren

Seit 25 Jahren verbindet den Bezirk eine Partnerschaft mit der Region Tscherniwzi im Süden der Ukraine. Durch diese gewachsene Partnerschaft konnte der Bezirk nach Beginn des Krieges schnell und unbürokratisch helfen – mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten, technischen Geräten und Medikamenten. Bei der Konferenz in Kiew ging es aber nicht nur um den Blick auf die erfolgten Hilfen, sondern bewusst bereits um den Wiederaufbau nach dem Ende des Krieges, erzählt Bezirkstagspräsident Martin Sailer im BR-Interview: "Ich bin mir sicher, dass Selenskyj mit dieser Konferenz auch ein Zeichen setzen wollte, dass die Menschen in der Ukraine spüren, dass wir schon an die Zeit des Wiederaufbaus, also an die Zeit nach dem Krieg, denken. Denn das motiviert die Menschen vor Ort natürlich auch, in dieser schwierigen Situation durchzuhalten und diesen Krieg tatsächlich auch zu gewinnen."

Viele Ideen für Hilfe beim Wiederaufbau

Schriftlich wurden bei der Konferenz noch keine Maßnahmen vereinbart, diese Aufgabe liegt jetzt in der Hand der einzelnen Regionen. Bezirkstagspräsident und Landrat Sailer hat dabei bereits klare Ideen. So könnten etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Augsburger Landratsamt bei der Bekämpfung der Korruption und dem Aufbau korruptionsfreier Strukturen helfen. Auch strategische Partnerschaften mit dem Bezirkskrankenhaus und den Krankenhäusern vor Ort seien denkbar, ebenso wie Unterstützung im Bereich der sozialen Behinderteneinrichtungen. "Und dann hat der Bezirk natürlich auch eine Expertise im Bereich des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass wir beim Wiederaufbau historischer Kirchen und Klöster unseren Sachverstand und Expertise mit rüberbringen", so Sailer im BR-Interview.

Gespräche mit Partnerregion Tscherniwzi geplant

Mit dem Gouverneur von Tscherniwzi, Ruslan Zaparanyuk, sei nun vereinbart, die Gespräche auf bilateraler Ebene fortzusetzen. Auch eine weitere Reise in die Ukraine zum Nationalfeiertag im August sei bereits angedacht. "Es darf nicht bei dieser Konferenz bleiben. Das wäre schade, wenn es nur ein einmaliges Aufleuchten wäre. Aber das ist nicht der Fall."

Besuch in der Partnerregion im Vorfeld der Konferenz

Im Vorfeld der Konferenz in Kiew war Bezirkstagspräsident Sailer in die Region Tscherniwzi gereist, um bestehende Projekte zu besuchen. So konnte sich die schwäbische Delegation etwa davon überzeugen, dass die Hilfslieferungen für ein Kinderkrankenhaus angekommen waren. Die Delegation besuchte laut einer Mitteilung des Bezirks auch ein Rehabilitationszentrum für Veteranen, das sich gerade im Aufbau befindet. Dafür will der Bezirk in den nächsten Monaten weitere Hilfen wie Sportgeräte und medizinische Hilfsgüter organisieren. Auch eine Einrichtung für Kinder mit Behinderung besuchte die schwäbische Gruppe. Mit Hilfe des Bezirks soll dort ein Aufzug gebaut werden, um den Transport der Kinder über mehrere Stockwerke zu erleichtern.