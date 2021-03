01.03.2021, 16:51 Uhr

Bezirk Niederbayern startet Hotline für seelische Krisen

Wer eine seelische Krise oder psychische Probleme hat, kann ab sofort bei einer kostenlosen Hotline anrufen. Am anderen Ende sitzt Fachpersonal, das weiterhilft. Der "Krisendienst Psychiatrie Niederbayern" wurde am Montag in Landshut gestartet.