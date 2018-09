Bezirk beschließt Medizinstudiengang in Niederbayern

Der Bezirkstag hat am Mittwoch den Weg für den ersten Medizinstudiengang in Niederbayern geebnet. Die Noten sind bei der Vergabe der neuen Studienplätze nicht allein ausschlaggebend. In Metten wird eine Außenstelle der renommierten Karl Landsteiner Privatuniversität mit Sitz im österreichischen Krems errichtet.

Dreijähriges Grundstudium in Österreich

Einstimmig hat der Bezirkstag das Vorhaben am Mittwochnachmittag abgesegnet. Ab 2020 wird der Bezirk in Zusammenarbeit mit der Privatuni jährlich 20 Medizinstudienplätze zur Verfügung stellen. Das dreijährige Grundstudium wird an der Karl Landsteiner Universität in Krems absolviert. Danach sollen die Studierenden an die bis dahin errichtete Außenstelle der Privatuni in Gebäude des Klosters Metten kommen, um dort den Master zu machen.

So will man sich gegen den drohenden Ärztemangel in ländlichen Regionen wappnen und Medizin-Nachwuchs aus der Region für die Region generieren.