Beziehungsdrama in Oberrimbach: Letzte Aussprache endete tödlich

Die Ansbacher Polizei hat weitere Einzelheiten zum Beziehungsdrama von Oberrimbach bekannt gegeben. Am vergangenen Donnerstag (2.7.) war die Leiche einer 23 Jahre alten Frau in einem Waldstück bei Oberrimbach im Landkreis Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim aufgefunden worden.

Ex-Freund soll 23-Jährige mit Messer erstochen haben

Nun haben die Ermittler die Tat rekonstruiert. Demnach soll die 23-Jährige von ihrem Ex-Freund mit einem Messer erstochen worden sein. Wie die Polizei mitteilt, soll sich das ehemalige Paar am Mittwochabend (1.7.20) nahe dem Tatort in einem Waldstück bei Oberrimbach getroffen haben, um sich auszusprechen. Im Verlauf des Treffens habe der 27-Jährige die junge Frau dann mit einem Messer erstochen.

Keine Hinweise auf unbekannten Dritten

Anschließend ist er nach Polizeiangaben mit seinem Auto an eine Bahnstrecke in der Nähe von Markt Bibart gefahren und beging dort Selbstmord. Die Leiche der Frau wurde am Donnerstagvormittag (2.7.) gefunden. Hinweise auf einen unbekannten Dritten am Tatort gebe es nicht.