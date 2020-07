Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit Körpergröße zu tun

Wenn Bea und Bernhard zusammen spazieren gehen oder sich küssen, schauen andere Menschen manchmal verdutzt, neugierig oder auch erstaunt. Bea ist 1,63 Meter groß, Bernhard ist 50 cm Zentimeter kleiner. An das Gaffen haben sie sich gewöhnt, sie lachen darüber.

Körpergröße als Ausschlussfaktor

Da sind die beiden vielen Menschen meilenweit voraus. Die Körpergröße spielt für die meisten Menschen nämlich eine bedeutende Rolle bei der Partnerwahl. Die psychologische Online-Partnervermittlung Gleichklang.de führt genau dazu auf ihrer Homepage aktuell eine Umfrage durch. 500 Frauen und 500 Männer im Alter von 18 bis 86 Jahren (Durchschnittsalter: 49 Jahre) wurden bisher befragt. Die Umfrage bestätigt, was viele internationale Studien zeigten: "Die Körpergröße bei der Partnerwahl ist einer der stärksten Ausschlussfaktoren." Die meisten Frauen suchen nach größeren Männern, viele Männer wünschen sich eine kleinere Frau an ihrer Seite.

Bei beiden hat es gefunkt

Bea und Bernhard gehen beide gerne aus. Sie lernen sich zusammen mit Freunden kennen und finden sich da schon sympathisch. Der Kontakt bricht ab, aber nicht das Interesse füreinander. Auf einer Geburtstagsfeier treffen sie sich wieder - und da hat es bei Bea richtig gefunkt: "Mein Herz hat geschlagen. Und dann bin ich tatsächlich nach diesem einen Jahr auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, ob er Lust hätte, mit mir ein ganz offizielles Date zu machen." Auch bei Bernhard waren Gefühle da. Das erste Date, das der 29-Jährige für sie arrangiert, war ein Treffer ins Schwarze. Mittlerweile sind sie seit eineinhalb Jahren ein Paar.

Gesellschaft nicht auf Kleinwuchs eingestellt

Bei Kleinwuchs handelt es sich um eine Wachstumsstörung, deren Ursachen nur teilweise bekannt sind. Wer kleiner als 1,50 Meter ist, gilt nach medizinischer Auffassung als kleinwüchsig. Behandlungen sind weitgehend aussichtslos. Die Problematik besteht hauptsächlich darin, dass die Umwelt auf Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,90 Metern eingerichtet ist. Eine Wachstumsstörung wird in vielen Fällen "verdeckt" weitervererbt. Das bedeutet, den Eltern ist nicht anzusehen, dass sie die Anlage besitzen, ein kleinwüchsiges Kind neben normal großen Geschwistern zu bekommen. Wie viele Kleinwüchsige in Deutschland leben ist nicht genau bekannt, nach Verbandsangaben sind es ca. 100.000.

Unterschiedliche Höhen in der Wohnung

Seit acht Monaten ist das Paar zusammengezogen, in Bernhards Wohnung in Rimsting am Chiemsee. Ihr gemeinsames Zuhause haben sie sich gemütlich und praktisch eingerichtet. Vieles ist auf Bernhards Höhe zu erreichen, die Kaffeemaschine steht beispielsweise auf einem niedrigen Sideboard. Die Küche hat einen Block mit einer tieferliegenden Platte. Bea nutzt die Kochinsel in der Mitte, sie ist perfekt für ihre Größe. So können sie zusammen kochen und problemlos gemeinsam den Haushalt machen.

Gemeinsame Interessen

Auch ihre Freunde finden, dass sie gut zusammenpassen: "Es war sofort total harmonisch. Es war einfach schön, weil die beiden sich einfach so gefunden haben und alles so stimmig war." Bea und Bernhard sind beide Genießer, gehen gerne zusammen aus und tanzen auf Partys. Seit kurzem haben sie eine neue gemeinsame Leidenschaft: Ein Boot, mit dem sie gemeinsam über den Chiemsee fahren und den Wind und das Wasser genießen. Die Größe spielt da noch weniger eine Rolle für sie als sonst.