Bezahlbares Wohnen in der Krise: Verband fordert Zeitenwende

Wohnungsbauer stehen unter Druck, weshalb der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) in Nürnberg zum Pressegespräch einlädt: Auf der einen Seite ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum auf einem Dauerhoch, der Wohnungsmarkt in Ballungsräumen angespannt und der Ruf nach Energieeffizienz in der Krise laut. Auf der anderen Seite haben sich die Zinsen seit Januar verfünffacht, immer wieder fehlen Material und Fachkräfte und zuletzt gehen die Gaspreise durch die Decke. "Wir müssen einfach Wohnungsbau und Finanzierung des Wohnungsbaus neu denken", fordert deshalb der Verbandsdirektor Hans Maier.

Wohnungsbau geht 2022 zurück

Der Grund für den Aufruf zur Zeitenwende: Der VdW rechnet noch im Jahr 2022 mit einem Einbruch der Zahlen, wenn es um fertiggestellte Wohnungen geht – auch mit Blick auf das Jahr 2023 sieht es nicht besser aus. Das Ziel des Bundes 400.000 neue Wohnungen jährlich zu bauen, liegt für Verbandsdirektor Hans Maier in weiter Ferne:

"Wenn wir das Thema Wohnungsmangel in den Ballungszentren und insbesondere auch in Süddeutschland beseitigen wollen, dann braucht es einfach deutlich mehr Engagement." Hans Maier, Verbandsdirektor VdW

Mehr Fördermittel von Bund und Freistaat?

Mit Engagement meint Maier, dass Genehmigungsverfahren vereinfacht und Bauland für Wohnungsunternehmen leichter zugänglich gemacht werden sollen. Vor allem aber bereite im Moment die Finanzierung Probleme: Baupreise dürften nicht weiter ansteigen, so Maier: "Und wenn wir die Wohnungsfertigstellungs-Zahlen erreichen wollen, dann brauchen wir eine Verdopplung der Fördermittel, sowohl vom Bund als auch vom Freistaat Bayern." Aktuell sieht der Bundeshaushalt 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau bis 2026 vor.

Anlass zur Sorge gibt die letzte Mitgliederbefragung des VdW: Demnach wollen 58 Prozent der Wohnungsunternehmen erstmal ihre Investitionen einschränken. Ursache dafür ist neben den gestiegenen Baukosten auch der erhöhte Gaspreis: Unternehmen gehen für Mieterhaushalte in Vorleistung und befürchten hohe Kosten, sollten die Mieter ihre Gasrechnungen nicht bezahlen können. Im Schnitt müssen die befragten Wohnungsunternehmen im kommenden Jahr 124 Prozent mehr für Gas bezahlen.

Energetische Modernisierung statt Neubau

Insgesamt zählt der Verband 495 Wohnungsunternehmen in Bayern, die rund 545.000 Wohnungen verwalten. Für mehr bezahlbaren Wohnraum in Zukunft fordert Hans Maier energetisch zu modernisieren, statt neu zu bauen und mehr erneuerbare Energien auch in Mietquartieren zu fördern.

Der VdW setzt sich für sozialen und bezahlbaren Wohnraum ein. Dabei haben sich laut Verbandsdirektor Maier in den letzten Jahren auch immer mehr private Unternehmen angeschlossen, denen bezahlbarer Wohnraum ein Anliegen sei.