Bezahlbare Wohnungen: München geht radikalen Weg

Die grün-rote Rathauskoalition will erreichen, dass im Durchschnitt 80 Prozent aller in München neugebauten Wohnungen Mietwohnungen sind. Auch der Anteil der preisgedämpften Mietwohnungen soll drastisch ansteigen. Hier wird ein Quadratmeterpreis von 10-15 Euro angepeilt. Das gaben Vertreter von Grün-Rot zuletzt auf einer Pressekonferenz bekannt.

Punktesystem soll Investoren zu mehr Mietwohnungen animieren

Für die Vermehrung von billigeren Mietwohnungen hat die Stadt ein komplexes Punktesystem für Wohnungsbauer entwickelt, das sich aus mehreren Bausteinen zusammensetzt. Diese sind: Anteil geförderter Wohnungen, Anteil der Mietwohnungen, 40 Jahre Bindungsdauer, Höhe der Infrastrukturabgabe, Anteil des verkauften Baulands an die Stadt, sowie der Anteil des verkauften Baulands an Genossenschaften.

Um von der Stadt das Baurecht zu bekommen, müssen Wohnungsbauer in diesem System mindestens 100 Punkte sammeln. Vereinfacht gesagt geht die Rechnung so: Je mehr Sozial- und Mietwohnungen Investoren bauen wollen, desto mehr Punkte. Ab 100 Punkte gibt's dann von der Stadt Baurecht.

"Deutschlandweit einzigartiges Ziel"

Die Stadt geht davon aus, dass sich mit diesem Punktesystem Investoren entscheiden werden, im Durchschnitt rund 80 Prozent Mietwohnungen und zudem 60 Prozent Sozial- bzw. preisgedämpfte Wohnungen zu bauen. Das sei deutschlandweit einzigartig, so die Fraktionsvorsitzenden von Grün-Rot. Zudem können Investoren Grundstücke an die Stadt oder Genossenschaften verkaufen.

Sozialgerechte Bodennutzung, ein Münchner Modell

Grundlage für die geplante Verschärfung ist die seit 1994 in München geltende Sozialgerechte Bodennutzung, kurz SoBoN. Vereinfacht gesagt, ist die SoBoN ein Tauschgeschäft zwischen Investor und der Stadt. Will ein Investor von der Stadt München Baurecht haben, muss er Gegenleistungen bieten, die der Allgemeinheit dienen.

Beispielsweise muss er pro Quadratmeter einen sogenannten sozialen Infrastrukturbeitrag zahlen, mit dem dann zum Beispiel Kitas mitfinanziert werden. Der Bau von Sozialwohnungen zählt auch dazu. Bislang betrug der Beitrag 100 Euro pro Quadratmeter. Mit dem neuen Punktesystem peilt die Stadt eine Abgabe für Investoren in Höhe von durchschnittlich 175 Euro an.

Seit 1994 wurde die SoBoN immer wieder verändert, zuletzt 2017. Seitdem mussten Bauträger 40 Prozent Mietwohnungen anbieten. Die nun geplante Verschärfung bedeutet also eine Erhöhung der Quoten um 100 Prozent.

Mittelständische Wohnungsbauer kritisieren Pläne

In einer ersten Stellungnahme kritisierte der Bundesverband der Freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen, kurz BFW die geplante Münchner Verschärfung der SoBoN. Der Verband vertritt die mittelständischen Wohnungsbauunternehmen. Damit würde ein Bürokratiemonster geschaffen, das billigen Wohnraum verhindere, sagte Landesgeschäftsführer Patrick Slapal dem BR. Die Stadt widerspreche damit komplett der gerade erst entschlackten Bayerischen Bauordnung.

Man wolle zudem prüfen, inwiefern die Neufassung der SoBoN die Geschäftsgrundlage von mittelständischen Wohnungsbauunternehmen zerstöre. Außerdem kritisierte Slapal, dass die letzte Neufassung der SoBoN 2017 eigentlich für zehn Jahre hätte gelten sollen, aber nun schon nach vier Jahren eine Verschärfung herbeigeführt werde.

Münchner CSU: Neue SoBoN verhindere billige Wohnungen

Der Kritik schloss sich auch die CSU im Münchner Rathaus an. Mit der neuen SoBoN verschrecke man all die privaten Wohnungsbauer, die in den letzten Jahren rund 90 Prozent aller neuen Wohnungen in München gebaut hätten, so die CSU. Ihr Alternativvorschlag lautet unter anderem, dass maximal 50 Prozent aller neuen Wohnimmobilien für Sozial- und preislich gedämpfte Mietwohnungen zur Verfügung gestellt werden muss.

Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen VdW, dessen Mitglieder Genossenschaften, kommunale sowie kirchliche und freie Wohnungsunternehmen sind, gibt zu bedenken, dass die Grundstücke, die Genossenschaften durch die neue Regelung kaufen könnten, auch bezahlbar sein müssten.

Verabschiedung der neuen SoBoN Ende Juli

Ende Juli, in der letzten Vollversammlung vor der Sommerpause, will die grün-rote Stadtratsmehrheit die Verschärfung der SoBoN verabschieden. Sie tritt dann sofort in Kraft und gilt auch für Neubauwohnungen, die bereits in Planung sind.