In der Innenstadt von München stürzte ein 40-jähriger Betrunkener mit einem E-Scooter und verletzte sich dabei so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Eine Zeugin fand ihn bewusstlos auf dem Gehweg liegend und alarmierte Rettungskräfte. Er kam mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus. Den Ermittlungen zufolge war der Mann am frühen Mittwochmorgen verbotenerweise mit den angemieteten Elektrokleinstfahrzeug auf dem Fußweg auf dem Maximiliansplatz unterwegs gewesen und gestürzt. Der E-Tretroller wurde leicht beschädigt

Schwerster E-Tretroller-Unfall in München

Es ist der bisher schwerste Unfall mit einem elektrischen Tretroller seit Einführung der Mietroller in München vor rund drei Wochen. Drei der anderen vier Unfälle, die von der Polizei bis heute aufgenommen wurden, waren ebenfalls selbstverschuldete Stürze ohne Fremdbeteiligung. Ein Rollerfahrer allerdings war auf einem Gehweg gefahren und wurde von einem abbiegenden Auto erfasst.

E-Scooter und Segways: Kein Alkohol auf Eletrokleinstfahrzeugen

E-Scooter dürfen in Deutschland seit Mitte Juni benutzt werden. Das Benutzen von Elektrokleinstfahrzeugen - also E-Tretrollern und Segways - unter Alkoholeinfluss ebenso wenig erlaubt sei wie das Fahren mit dem Auto. Verursacht ein betrunkener E-Scooter-Fahrer einen Unfall mit Personenschaden oder hohem Sachschaden, muss er zudem mit zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen.

TÜV rat E-Scooter-Fahrern: Erstmal Üben

Einfach am Hebel Gas geben und sofort losbrausen - die Benutzung der neuen E-Tretroller sieht ganz einfach aus. Doch der TÜV Rheinland bremst die Euphorie ein wenig und rät: Erst mal üben, ehe man sich ins Getümmel stürzt. «Man sollte sich nicht sofort in den öffentlichen Verkehr begeben, sondern zunächst auf einem geschützten Platz üben», sagte Thomas Rohr, Zweiradexperte des TÜV Rheinland, am Donnerstag in Köln. Kurvenfahren, Bremsen, Ausweichmanöver und Gas geben sollten in Ruhe ausprobiert werden.