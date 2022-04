Bewusstlos auf A9: Ersthelfer retten Fahrer aus brennendem Lkw

Eine Ohnmacht während der Fahrt hätte einen Lkw-Fahrer in Oberfranken fast das Leben gekostet. Auf der A9 krachte er mit seinem Sattelzug in die Schutzplanke, wo das Fahrzeug in Brand geriet. Die Ersthelfer kamen gerade noch rechtzeitig.