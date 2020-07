Bewohnerin überlebt Zimmerbrand in Malching nicht

Nach einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Malching (Lkr. Passau) am Vormittag ist eine Person tot geborgen worden. Wie die Pressestelle der Polizei Niederbayern dem BR bestätigte, handelt es sich dabei um eine 67-jährige Bewohnerin.

Umstände des Brandes noch unklar

Warum das Feuer ausgebrochen war und ob sich weitere Bewohner in dem Haus aufgehalten hatten, konnte die Polizei am Mittag noch nicht sagen. Der Einsatz laufe noch. Die Kripo Passau hat den Fall übernommen.