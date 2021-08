Personalmangel: Bewohner von Schloss Gleusdorf werden verlegt

In der Einfahrt des Pflegeheims standen am Nachmittag viele Einsatzfahrzeuge. Aktueller Anlass der Verlegung der Bewohner in andere Heime - unter anderem in die Landkreise Bamberg, Schweinfurt und Würzburg - ist offenbar ein akuter Personalmangel in der Senioreneinrichtung. So sind nach Informationen von BR24 am Dienstag nur drei von 44 Mitarbeitern zur Arbeit gekommen. Das Rote Kreuz hatte daraufhin die Pflege und Betreuung im Auftrag des Landkreises übernommen.

Hintergrund: Betreiberwechsel im Pflegeheim

Warum die Pflegemitarbeiter nicht zur Arbeit gekommen sind, ist unklar. Allerdings gab es in der vergangenen Woche offenbar einen Betreiberwechsel bei der Einrichtung, die seit 2019 unter dem Namen "Haus im Park" geführt wurde. Die Trägergesellschaft des Seniorenheims wurde nach Angaben des Projektentwicklers MCC an das Landratsamt als Eigentümer der Immobilie zurückgegeben.

Grund dafür seien unterschiedliche wirtschaftliche Interessen der Parteien beim Ankauf der Immobilie gewesen. Die MCC Seniorenresidenzen, die ihren Sitz im sächsischen Landkreis Görlitz hat, hatte das in die Schlagzeilen geratene Haus Ende 2019 übernommen.

Verfahren gegen ehemalige Heimleitung endet mit Freispruch

Zwischen 2011 und 2016 waren fünf Bewohner der Senioreneinrichtung gestorben. Die damalige Geschäftsführerin, ein Pflegedienstleiter und ein Arzt mussten sich daraufhin vor Gericht verantworten. Das Landgericht Bamberg sprach alle drei Angeklagten im März 2020 von sämtlichen Anklagepunkten, darunter Totschlag durch Unterlassung und die Misshandlung von Schutzbefohlenen, frei. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks hat diese ehemalige Geschäftsführerin die Pflegeeinrichtung jetzt wieder übernommen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht.