Bewohner von Altenheimen können ihre Angehörigen wieder sehen

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Die Bewohner in den Seniorenheimen waren wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus wochenlang isoliert und allein. Ab Samstag soll es Lockerungen geben. Möglich soll dann der Besuch einer festen, registrierten Kontaktperson oder eines Familienmitgliedes mit fester Besuchszeit sein, der Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Besucher und besuchte Person sei dann Pflicht, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag.

Grüße durch die Scheibe in Zeil am Main schon jetzt möglich

Im Hans-Weinberger-Haus in Zeil am Main, einem Seniorenwohnheim der Arbeiterwohlfahrt, hat man sich schon jetzt etwas Besonderes ausgedacht, um trotz bisherigen Besuchsverbots, Besuche zu ermöglichen: Die Senioren drinnen, der Besuch draußen, getrennt durch eine Glasscheibe- kommuniziert wird per Babyphone. Aber Hauptsache, man sieht sich mal wieder. Einrichtungsleiterin Hildegard Hückmann hat die Anregung aus einem Fernsehbeitrag über ein Altenheim in der Schweiz übernommen. Und so gibt es nun Besuch nach Termin-Kalender. Täglich zwischen 9.00 und 15.30 Uhr. Die Senioren und ihre Angehörigen haben jeweils eine halbe Stunde, dann kommt das nächste Gesprächs-Pärchen.

Yvonne Schmidt arbeitet als Altenpflegerin im Hans-Weinberger-Haus. Der bisherige Schicht-Besuch durch die Glasscheibe und mit Babyphonen war aus ihrer Sicht ein Gewinn.