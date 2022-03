Bewohner nach Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Gegen Mittag ist am Samstag bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Würzburger Stadtteil Frauenland eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kam bereits dichter Rauch aus einer Balkontür.

Bewohner schwer verletzt

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und den Bewohner aus der komplett verrauchten Wohnung über eine Drehleiter ins Freie retten. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Elf weitere Hausbewohner, die vorübergehend durch den Rettungsdienst betreut wurden, konnten nach einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren 22 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Kriminalpolizei Würzburg versucht nun neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe zu klären. Erst am Freitagnachmittag hatte ein Balkon in einem Würzburger Hochhaus gebrannt.