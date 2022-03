Bewohner mussten raus: Würzburger Horror-Haus ist nun geräumt

In einem Haus im Würzburger Stadtteil Grombühl wurden am Donnerstagvormittag 51 Wohnungen von Mitarbeitern der Stadt Würzburg geräumt. Unterstützt wurden sie dabei von Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes. Nachdem in den vergangenen drei Monaten 39 betroffene Bewohner bei der Wohnungssuche unterstützt werden konnten, hatte die Stadt bei der Räumung noch mit elf Bewohnern gerechnet, die man hätte auffordern müssen, ihre Wohnung zu verlassen. Letztlich wurde aber niemanden angetroffen. "Offenbar haben auch diese Personen noch rechtzeitig eine andere Wohnung finden können", sagte Würzburgs Baureferent Benjamin Schneider.

Ein Bewohner muss vorübergehend in der Obdachlosenunterkunft unterkommen

Später allerdings kam doch noch ein betroffener Bewohner, der sich während der Räumung nicht in seiner Wohnung aufgehalten hatte, und wurde von Mitarbeitern der Stadt in eine städtische Obdachlosenunterkunft vermittelt. Nach der Räumung wurden die Schlösser der 51 Wohnungen ausgetauscht und die Türen versiegelt.

Über die unzumutbaren Zustände hat der BR erstmals im März 2020 berichtet. Ein ehemaliger Mieter hatte sich gemeldet und auf die Zustände aufmerksam gemacht: "Ich glaube, hier wird auf eine menschenunwürdige Art und Weise Geld verdient, auf dem Rücken derjenigen, die es sich nicht anders leisten können." Die Bewohner im Haus erzählten damals von viel zu kleinen Wohnungen, Schimmel und Wasser, das aus der Decke kam. Außerdem berichteten Mieter von defekten Brandschutztüren, kaputten Heizungen und davon, dass es im Dachgeschoss im Sommer so heiß werde wie in einer Sauna.

Zwangsräumung zog sich hin

Damals äußerte sich die Leiterin der Bauaufsicht Antonia Derek nur allgemein dazu: Grundsätzlich könne die Bauaufsicht Gebäude vor allem bei Brandschutzmängeln oder Einsturzgefahr räumen. "Das sind nur gravierende Ausnahmefälle, bei denen wir bauaufsichtlich tätig werden und die Räumung vollziehen. Sie müssen bedenken, dass sie dort die Menschen vor die Tür setzen und aus ihrem Wohnumfeld herausziehen."

Würzburger Verwaltungsgericht sah "Gefahr für Leib und Leben"

Im September 2021 urteilte das Würzburger Verwaltungsgericht dann: Für die Bewohner in den 51 betroffenen Wohnungen des Hauses bestehe "Gefahr für Leib und Leben". Grund dafür sind vor allem Brandschutz-Mängel wie etwa fehlende Fluchtwege. In der Nutzungsuntersagung der Bauaufsicht heißt es laut Gericht außerdem, dass "die winzigen Wohnparzellen nicht die Anforderungen an Aufenthaltsräume" erfüllten. Der Miteigentümer hat den Bescheid laut Verwaltungsgericht Würzburg schon im Juni 2019 erhalten, die betroffenen Wohnungen hätten also eigentlich seit knapp zwei Jahren geräumt sein müssen. Trotzdem wurden sie immer noch vermietet.

Stadträte befassten sich mit dem umstrittenen Mietshaus

Kurz darauf kam das Thema im Würzburger Stadtrat auf den Tisch. Die Anfrage stellte Linken-Stadträtin Anna Maria Dürr und bezog sich auf den Bericht des BR. Sie wollte wissen: "Welche Unternehmungen wurden schon seit 2019 unternommen, um das Schicksal der Bewohner nicht mehr zu gefährden?" Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Dürr: "Wir von der Linken-Fraktion wollen wissen: Wer ist verantwortlich? Und wieso lässt man das einfach so stehen?" Der Beschluss: Die Stadt Würzburg hat dem Miteigentümer des Wohnhauses im Stadtteil Grombühl eine Frist gesetzt, um 51 Wohnungen zu räumen. Wenn der Miteigentümer die Frist nicht einhält, will die Stadt "entsprechende Maßnahmen zum Vollzug einleiten", hieß es in der Stellungnahme.

Im November 2021 wurden die Bewohner der 51 betroffenen Wohnungen schriftlich über die Räumung informiert. Frist: 28. Januar 2022. Bei der Wohnungssuche hatte sie das Sozialreferat unterstützt: In einem Gebäude in der Nachbarschaft wurden Beratungstermine angeboten. "Viele konnten wir in unsere Sozialwohnungen vermitteln, einige haben am Ende selbst eine eigene Wohnung gefunden. Das freut uns sehr", zog Benjamin Schneider heute ein Fazit