Bewohner durch Feuer in Wohnhaus in Krautheim verletzt

Die Feuerwehr wurde am Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr in die Landstraße nach Krautheim (Lkr. Kitzingen) gerufen. Das Erdgeschoss stand bereits vollständig in Flammen. Decke, Holzständerwände, Innentüren und Mobiliar brannten lichterloh. Der Hausbewohner konnte sich zwar selbst aus dem Haus retten, wurde aber mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schneller Löscherfolg

Schon nach gut 20 Minuten konnte der Atemschutztrupp "Feuer aus“ melden. Um Glutnester zu finden und abzulöschen gingen anschließend weitere Feuerwehrleute unter Atemschutz mit Wärmebildkameras ins Haus. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Aufräumarbeiten zogen sich noch bis in die Abendstunden hin. Der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass sich der Brand nicht durch die Zwischendecke auf das restliche Wohnhaus ausbreiten konnte.

Großaufgebot der Feuerwehr

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Krautheim, Gaibach, Volkach und Gerolzhofen sowie die Atemschutzwerkstatt des Landkreises Kitzingen, im Einsatz. Von der Volkacher Feuerwehr waren sechs Fahrzeuge vor Ort. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandursache war eine Pfanne auf dem Herd. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei wenigen zehntausend Euro. Der 59-jährige Bewohner erlitt leichte Verletzung und wurde vom Rettungsdienst nach einer notärztlichen Versorgung in eine Klinik eingeliefert.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!