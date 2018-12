Bewertung bei Google: Fünf Sterne für Augsburger Arrestzelle

Der "Gast" schwärmt im Internet in den höchsten Tönen über seine Übernachtung in der Arrestzelle des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. In seiner Google-Bewertung berichtet er von seinen Erfahrungen in dem "wunderschönen orangenen Gebäude", das ihm "wie Pollen im Frühling" ins Auge gefallen sei.

"Gemütliches Bettchen" in der Arrestzelle

Bei der Ankunft sei er schon von zwei netten Herren empfangen worden, die ihm den Weg zu seinem Zimmer zeigten. Dort habe ihn ein "gemütliches Bettchen" erwartet. Die Toilette "direkt im Schlafzimmer" lobt er als "sehr praktisch". Insgesamt wird dem Präsidium "nettes Personal" sowie eine "gepflegte, gemütliche Stube" bescheinigt. Fazit: "Hervorragend. 5 Sterne."

Polizei freut sich über gute Bewertung

Die Rezension ist bereits zwei Wochen alt. Die Polizei hat sie jetzt auf ihren eigenen Internetseiten veröffentlicht und freut sich über die gute Bewertung. "Sehr nett geschrieben", sagte Polizeisprecher Markus Trieb dem BR. In den Arrestzellen werden nach seinen Worten unterschiedliche Menschen vom Mörder bis zum 20-Jährigen, der über den Durst getrunken hat, festgehalten. Nicht immer sei das für die Kollegen lustig. Viele Festgenommene seien renitent oder aggressiv.

Unbekannter Gast

Wer die Fünf-Sterne-Bewertung verfasst hat, weiß das Präsidium nicht. Man könne aber darüber lachen und das gehöre zum Polizeiberuf eben auch dazu, so Trieb.