Beweisstück im Todesfall Hanna: Kennen Sie diese Uhr?

Gefunden im Bach in der Nähe von Hannas Ring

Gefunden wurde die Armbanduhr in einem Bachlauf neben dem Parkplatz an der Talstation der Kampenwandbahn. Ganz in der Nähe der Stelle also, wo die Einsatzkräfte auch einen Ring entdeckt hatten, den die 23-Jährige in der Tatnacht getragen hatte.

Polizei veröffentlicht drei Fotos der Uhr

Möglicherweise gehört sie also dem Täter, die Sonderkommission interessiert sich deshalb für die Herkunft und hat drei Fotos der Uhr veröffentlicht. Sie bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dieser Uhr, ihrer Herkunft oder dem Besitzer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim zu melden.