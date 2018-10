Beweisaufnahme in Regensburger Parteispendenprozess beginnt

Im Regensburger Parteispendenprozess beginnt heute die mehrmonatige Beweisaufnahme. Zunächst widmet sich das Landgericht den möglichen Verwicklungen des Fußball-Zweitligisten SSV Jahn in die Korruptionsaffäre. Der angeklagte Bauträger Volker Tretzel investierte über Jahre hinweg mehrere Millionen Euro in den Verein. Die Staatsanwaltschaft wirft Tretzel in diesem Zusammenhang vor, dass er dies nur getan habe, um sich die politische Führung der Stadt gewogen zu stimmen. Im Rathaus habe man ein Interesse am Erfolg des Clubs gehabt, da er bei der Bevölkerung beliebt sei. Tretzel wiederum habe sich positive Entscheidungen im Hinblick auf Immobilienprojekte erhofft, so der Vorwurf.

Tretzel als "Retter des Jahn"

Tretzel war noch unter Regensburgs ehemaligem Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) als Investor des Jahn auf den Plan getreten. Als der Verein im Jahr 2005 kurz vor der Pleite stand, investierte der Bauträger erstmals in den Club. In diesem Zusammenhang wurde er als "Retter des Jahn" gefeiert. Er soll damals geäußert haben, dass er kein Fußballfan sei. Seit 2005 investierte Tretzel mehrere Millionen Euro in den Jahn.

Wolbergs war Funktionär beim Jahn

Aus Sicht der Ermittler spielen insbesondere seine jüngsten Zahlungen über 2,8 Millionen Euro eine Rolle. Diese erfolgten während der Amtszeit von Schaidingers Nachfolger Joachim Wolbergs (SPD). Die Staatsanwaltschaft bringt sie mit einem Immobiliengeschäft in Zusammenhang, das Tretzel unter Wolbergs abschloss. Wolbergs steht im Mittelpunkt der Regensburger Korruptionsaffäre. Genau wie Schaidinger war er zeitweise Funktionär beim Jahn. In seiner Einlassung zu Prozessbeginn sagte Wolbergs, Tretzel habe für seine Unterstützung des Jahn keine Gegenleistungen oder Zusagen für lukrative Grundstücksgeschäfte bekommen. "Niemals hat es irgendein Junktim gegeben. Niemals!", so Wolbergs wörtlich. Wolbergs sagte aus, er selbst und sein Amtsvorgänger Schaidinger hätten sich im Aufsichtsrat des SSV Jahn engagiert, um ein "politisches Signal" zu setzen. "Wir wollten dem Profifußball in Regensburg eine Perspektive geben", sagte Wolbergs. In dieser Funktion hätten sie sich auch um Geldgeber für den einst hochverschuldeten Fußballclub bemüht, darunter auch Volker Tretzel.

SSV Jahn dementiert etwaige Absprachen

Im Zuge der Affäre trennte sich Tretzel im vergangenen Jahr von seinen Anteilen am Zweitligisten. Nach einem Tauziehen um einen ungeliebten Investor ist der Jahn heute wieder Herr im eigenen Haus. Der Verein wies in der Vergangenheit mehrfach zurück, an etwaigen Absprachen beteiligt gewesen zu sein. In einer im Januar 2017 verbreiteten Erklärung heißt es, "ein etwaiges Zusammenspiel zwischen Grundstücksgeschäften des Bauteam Tretzel (BTT) mit der Stadt Regensburg und Mittelzuflüssen von BTT an den SSV Jahn fand zu keinem Zeitpunkt auf institutioneller Ebene des SSV Jahn statt - weder in Gremiensitzungen, noch in Vertragsverhandlungen des SSV Jahn mit BTT". Der Verein werde zur lückenhaften Aufklärung der Spendenaffäre beitragen, heißt es weiter. Protokolle von Gremiensitzungen und deren Entwürfe seien den Ermittlern übergeben worden. Jahn-Präsident Hans Rothammer hatte sich im Januar vergangenen Jahres auf einem Empfang mit Wolbergs und Tretzel solidarisiert. Er bedankte sich bei den Männern. Ohne die politische Unterstützung der vergangenen Jahre stünde der Jahn nicht dort, wo er jetzt stehe, so Rothammer damals.

Jahn-Sportchef als Zeuge geladen

Rothammer ist am 9. Oktober selbst als Zeuge geladen. Vor ihm macht allerdings Jahn-Sportchef Christian Keller den Anfang. Er soll heute vor Gericht sprechen. Keller ist damit der erste von insgesamt 65 Zeugen, die im Laufe des Prozesses gehört werden sollen.

Verhandelt wird seit Anfang vergangener Woche. Regensburgs suspendiertem Oberbürgermeister, Joachim Wolbergs (SPD), dem Bauträger Volker Tretzel sowie zwei weiteren Angeklagten werden unter anderem die Korruptionsdelikte Vorteilsannahme beziehungsweise Vorteilsgewährung sowie Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Rechtsexperten rechnen im Laufe des Verfahrens mit einem Grundsatzurteil.