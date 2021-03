Beweis durch Genprobe: Wolf streift durch Gemeinde Siegsdorf

In der Gemeinde Siegsdorf im Landkreis Traunstein ist im Ortsteil Scharam ein Wolf in eine "Fotofalle" getappt. Zuvor, am 20. Februar, waren bereits zwei tote Kamerunschafe am Waldrand aufgefunden worden. Eine entnommene Genprobe von einem Schaf hat nun eindeutig bewiesen: Die freilaufenden Tiere wurden von einem Wolf gerissen. Das hat das Landratsamt Traunstein dem zuständigen Jagdpächter Hubert Hasselberger mitgeteilt. Wörtlich schreibt der Sachgebietsleiter Naturschutz: "Der genetische Nachweis des Risses am 20.2.2021 ist einem Wolf der alpinen Population zuzuordnen".