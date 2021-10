Bewegung bei Kindern: Club und Siemens starten Kooperation

Unter dem Namen "1. FC Nino" hat der 1. FC Nürnberg zusammen mit Siemens in Erlangen eine Kooperationen gestartet, um Kinder und Jugendliche zu motivieren, sich wieder mehr zu bewegen. Dazu werden zwölf Siemens-Mitarbeiter, die alle ehrenamtlich als Fußballtrainer arbeiten, in der besonderen Fußball-Technik "Funino" ausgebildet. Bei dieser besonderen Spielform, die sich vom Straßenfußball ableitet, spielen kleine Teams auf engem Raum gegeneinander und kommen deshalb häufiger in Ballbesitz.

Mehr Spielspaß mit Funino

Marijan Tukeric, sportlicher Leiter der Fußballschule beim 1. FC Nürnberg, betreut das Projekt. Er ist sich sicher, dass diese Spielform besonders viel Spaß macht und so alle Kinder begeistern kann. Er ist in dieser Woche auch dabei, um die zwölf Siemensianer auszubilden.

Auf dem Programm stehen neben einigen Koordinationsübungen auch die Themen Ernährung und Psychologie von Kindern. Die Mitarbeiter des Konzerns wurden aus rund 60 Bewerbern ausgewählt. Kathy von Kollrepp-Knott, Personalleiterin bei Siemens Erlangen, hofft, dass nun viele Jugendliche auch in kleinen Vereinen in der Region gut in Funino trainiert werden können. Für das Trainingscamp nehmen die Mitarbeitenden Urlaub – außerdem zahlt Ihnen das Unternehmen auch einen Teil dazu.

Hecking trainiert mit

Auch Dieter Hecking, Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, war an diesem Trainingstag dabei und hat sein Büro gegen den Sportplatz eingetauscht. Das sorgt bei den rund zwölf Mitarbeitern von Siemens für Begeisterung. Bei der Pressekonferenz auf dem Trainingsgelände lässt Hecking aber recht schnell Hoffnungen auf ein weiteres Engagement auf dem Rasen verschwinden. "Das kicken vermisse ich wenig", sagt er lächelnd.

Projekt schon einige Jahre etabliert

Schon seit 2017 läuft beim 1. FC Nürnberg das Projekt "1. FC Nino". Ziel ist es dabei, dass sich die Kindern mehr bewegen und damit auch weniger übergewichtig werden. Niels Rossow, kaufmännischer Leiter des 1. FC Nürnberg, ist vom Konzept überzeugt. Es sei sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Funino die Kinder voranbringt. Von der Kooperation mit Siemens erhofft er sich, weitere Begeisterte für diese besondere Spielform in der Region zu gewinnen.